La contratan para cantar en la boda de su ex que le fue infiel y se vengó de él de la peor manera

Alexandra Starr es una usuaria de TikTok que en los últimos días se ha vuelto toda una celebridad en la plataforma y ha sumado miles de seguidores debido a la insólita y a la vez curiosa historia que vivió en carne propia luego de haber sido contratada para trabajar en la boda de su ex.

Alexandra es la vocalista suplente de un grupo de animación y que fue recientemente contratado para amenizar la boda de quien fuera su novio, sin que él lo supiera, y cuya relación llegó a su fin a causa de una infidelidad.

La mujer contó en su clip que ella sostuvo un romance con esta persona durante 5 años y que terminó cuando se enteró que la engañaba con la chica con la que se iba a casar, por lo que estaba muy deseosa de vengarse de ambos.

La pareja, que no ha sido nombrada públicamente, supuestamente se casó a fines del mes pasado, con un clip impactante subido por Starr el 30 de agosto, que parece mostrar cómo se desarrolló su plan vengativo.

En la imagen se puede ver a los novios preparándose para su primer baile de casados sin darse cuenta que Alexandra está parada detrás de ellos, a punto de cantar.

@alexandra_starr Replying to @Christina Venditti so I was asked to sing at my exs wedding… ♬ original sound – alexandrastarr

La música comienza a sonar antes de que la cantante empiece a interpretar la canción de boda elegida por la pareja, “All of Me” de John Legend; sin embargo, la pista fue cambiada a petición de Starr por una versión de “Before He Cheats” de Carrie Underwood, lo que hizo que los recién casados se dieran la vuelta para saber qué ocurría, descubriendo que Alexandra que se encontraba ahí.

Un segundo video muestra a Starr continuando cantando la canción mientras su ex se queda atónito. Luego, un invitado a la boda intenta interferir y evitar que continúe, pero ella logró arrojarle un vaso de agua al novio y antes de salir del salón de fiestas.

@alexandra_starr Replying to @tiffanyasimpson so I was asked to sing at my exs wedding.. pt. 2 ♬ original sound – alexandrastarr

Algunos espectadores no estaban convencidos de que el escenario fuera real, alegando que Starr inventó la elaborada historia de TikTok para despertar el interés en su incipiente carrera musical. Sin embargo, a partir del fin de semana pasado, la usuaria insiste en que su historia es real, a pesar de las continuas preguntas de los espectadores. @alexandra_starr Replying to @tamerillo I was asked to sing at my Exs wedding… and this is how it went: ♬ original sound – alexandrastarr

