¿Ruptura en la familia Kardashian?, Kourtney habla de su distanciamiento con Khloé

Kourtney y Khloé Kardashian siempre fueron como un dúo dinámico, sin embargo los años han ido alejándolas y la más joven del trío Kardashian fue cimentando una mejor relación con su hermana Kim y así también con Kendall y Kylie Jenner, mientras que por alguna razón Kourtney fue quedándose un tanto rezagada en relación al resto de su familia.

Todo esto ha saltado al mundo de la prensa de espectáculos, después de que la empresaria apareciera en el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’, de Amanda Hirsch. Fue ahí en donde la mayor de las Kardashian reveló que ya no se siente tan cercana a su hermana menor, según destacó Showbiz.

Kourtney fue muy honesta al expresar sus sentimientos y al recordar cuándo fue que sintió que el distanciamiento con su hermana iba tomando forma, según dio a entender, todo fue porque ésta se unió a Kim durante su primer embarazo con Tristan Thompson en 2018.

En dicho podcast admitió: “Creo que cuando Khloé estaba embarazada de True y Kim esperaba a Chicago a través de un vientre de alquiler, se unieron mucho. Estaban pasando por lo mismo”.

Según reportó dicho medio, en ese momento, Kourtney se sentía “infeliz con el programa” porque sentía que sus hermanas “confabulaban” contra ella. “Sentí que era casi todo lo que Khloé y yo le habíamos hecho a Kim y entonces ellas se unieron contra mí”, recordó.

En la actualidad parece que la esposa de Travis Barker ha logrado reconciliarse en alguna medida con sus hermanas y su relación con Khloé parece haber mejorado un poco. “Siento que Khloé y yo estamos bien. Hablé con ella todo el tiempo que estuvo en Milán; estuvimos haciendo FaceTiming. Nos pusimos en contacto por FaceTim de camino a la escuela esta mañana, la vi esta mañana en la escuela. Ya sabes, estamos bien. Creo que simplemente la vida no es la misma. Creo que estoy en un lugar diferente”, concluyó en dicho podcast.

