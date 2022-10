Tini Stoessel envió un mensaje tras las burlas de presentadores paraguayos por el aspecto de su ombligo

La cantante Tini Stoessel fue una de las invitadas a la inauguración de la ceremonia de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Sin embargo, todo tomó un curso diferente cuando los presentadores de un canal de televisión en Paraguay emitieron comentarios sobre el aspecto del ombligo de la intérprete de ‘Miénteme’.

Presuntamente los conductores según no se dieron cuenta que los micrófonos seguían abiertos, al tiempo que comenzaron a mencionar varios puntos sobre esa parte del cuerpo de la argentina, pues aparentemente a ninguno de los tres les agradaría, fue así que lo dejaron saber en televisión nacional, aunque no tardó mucho en viralizarse.

“Mucha gente preocupada por mi ombligo, esto está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo. Está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo, ¿Qué se le va a hacer?”, dijo la ex de Sebastián Yatra en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Consejo de amor’ aprovechó mientras le daba un tutorial de maquillaje a sus seguidores para hablar sobre las más recientes críticas que ha recibido por la apariencia que tiene su ombligo, y es que ella aseguró que no siente ningún tipo de incomodidad por tenerlo así.

“Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo“, añadió antes de continuar.

En el estudio se encontraba Eva Rodríguez, Chipi Vera y la extenista Montserrat González, y es que de ellos se escucha decir: “Ahora lo entiendo a De Paul”, “Te pido que mires su ombligo”, “No, no quiero mirar, voy a tener pesadillas”.

Presentadores ofrecen disculpas

La conductora Eva Rodríguez utilizó sus redes sociales para hacerle llegar un mensaje a las personas que se sintieron ofendidas por las palabras que dijo durante una transmisión en vivo. A su vez, destacó que existen algunas cosas de su cuerpo que tampoco le agradan.

“Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que lo pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error”, dijo.

Chipe Vera empleó la misma estrategia que su compañera con el objetivo de intentar aclarar y mejorar lo sucedido, luego de haber criticado la apariencia de una persona.

“Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Sé que mis compañeras también están sacando un comunicado. Pero de mi parte quiero pedir disculpas“, explicó.

