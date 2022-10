La Reina del Sur llegó a Los Ángeles: Telemundo reunió a los protagonistas de esta historia con sus fans

La Reina del Sur vivió su noche de alfombra roja en la ciudad de Los Ángeles. Los protagonistas de esta historia estuvieron compartiendo con la prensa y los fans de esta exitosa producción de Telemundo que trae de regreso a la pantalla la historia de Teresa Méndoza con Kate del Castillo como protagonista. Y junto a ella un gran elenco: Humberto Zurita, Isabella Sierra y Pêpê Rapazote.

En su paso por esta “red carpet” conversamos con Kate, actriz mexicana que ha logrado que esta producción acapare los títulares de la prensa, del público hispano y así mismo del público anglosajón. “La Reina del Sur” con esta tercera temporada, además, vuelve con más acción. La actriz nos explica que los efectos especiales y la historia nos robarán el aliento.

Isabella, por otra parte, es la actriz colombiana que le da vida a Sofía Dantes, la hija de Teresa. Desde que la joven apareció en escena el drama en esta historia se intensificó, ya que se convirtió en la única razón de vida y felicidad de la Reina del Sur y por esta misma razón sus enemigos saben que ella es el punto flaco de una de las mujeres más temidas en el negocio de la droga.

Sofía nos cuenta que trabajar al lado de Kate, Humberto y Pepe ha sido una oportunidad de vida espectacular, porque de ellos ha aprendido mucho, gracias a que siempre que pueden la aconsejan y la guían en cada escena.

La producción por otra parte ha buscado representar todos los olores, sabores, colores y dialectos que tenemos en el continente americano, dándole a los latinos una muestra de la herencia hispana que todos encontramos en nuestras raíces.

Perú, Colombia, Perú, Argentina, por mencionar algunos, son los países en donde La Reina del Sur se moverá de manera real en esta tercera temporada. Las cámaras de Telemundo lograron captar así la belleza de América para el mundo. Este particular hecho tiene muy orgulloso a Humberto Zurita, quien sigue sorprendido y agradecido por el trabajo que realiza dándole vida a Epifanio Vargas, personaje que se niega a soltar al gran histrión mexicano.

Para todos aquellos que quieran saber qué es lo que podrán ver en la tercera temporada de este drama, Telemundo les comparte la siguiente sinopsis: View this post on Instagram A post shared by La Reina Del Sur (@reinadelsurtv)

“Este drama comienza cuatro años después del impresionante final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA”, explicó la cadena mediante un comunicado de prensa.

La tercera temporada de La Reina del Sur estrena este 18 de octubre por Telemundo, a las 9pm/8c.

