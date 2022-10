Le paga viaje a su esposo al Mundial de Qatar 2022 para poder pasar más tiempo con su amante

Tremenda revelación la que ha hecho una mujer británica para el diario Metro, en donde confesó, sin temor alguno, que había decidido regalarle a su esposo un viaje al Mundial de Qatar 2022, el cual tiene algunos partidos incluidos, y no precisamente para demostrarle cuánto lo ama.

Sarah, como ella prefirió ser llamada aunque ese no sea su nombre real, tiene 42 años y lleva más de 17 años de casada, pero lo que él desconoce es que desde hace tiempo ella tiene una amante.

Sin pensarlo mucho, la mujer decidió gastar miles de dólares para obsequiarle a su esposo el viaje al Mundial de Qatar 2022, esto con la finalidad de poder pasar 2 semanas con su “amor clandestino”, ya que el tener esta aventura le ha dado “una nueva oportunidad de vida” y cree que ha fortalecido la relación con su cónyuge.

Sarah explicó que conoció a su marido gracias a que fueron presentados por unos amigos en común; además, el hombre la trata “como una princesa” y es muy amoroso, tanto con ella como con sus 2 hijas.

Pero hace poco sintió la curiosidad de registrarse en un sitio de citas para personas casadas.

“Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos clic (con su amante). Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”, aseveró Sarah.

De igual modo, afirma que esta es la primera infidelidad que comete porque temía involucrarse demasiado con otra persona; sin embargo, ahora puede decir que esto le ha traído muchos beneficios.

“Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, agregó.

Sarah comentó que, pese a sus acciones, ama profundamente a su esposo y que como cualquier matrimonio, tienen sus altas y su bajas.

“Solo llevo 4 meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y lleno de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo con él”, sentenció.

