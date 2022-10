Luis Suárez sobre Lionel Messi: “Nunca lo vi llorar como lo vi en Barcelona”

La despedida de Lionel Messi del FC Barcelona, fue uno de los momentos más duros para el club, para el futbolista y para todos los seguidores del fútbol. De hecho, el mismo Luis Suárez, con quien comparte una buena relación; reiteró que nunca había visto al delantero llorar como aquel día.

Es importante resaltar que, el astro argentino creció en Barcelona y hasta hace dos años, solamente había portado los colores azulgranas. Sin embargo, la crisis económica de los catalanes lo llevaron a decirle adiós a su casa y poner rumbo al Paris Saint-Germain.

“Nunca había visto a Messi llorar como lo vi en el Barcelona. Lo pasamos mal, Leo sufrió muchísimo, nunca había visto a Messi llorar como lo vi llorar en el Barcelona, le dolió. Siempre me quedó esa incertidumbre de por qué fue todo, pero luego por suerte fui feliz en el Atlético de Madrid“, comentó Luis Suárez en una entrevista a Star + dedicados al Mundial de Catar.

ESPECIALES STAR+ QATAR



👉 Este jueves se estrena "En primera persona" con el Pollo Vignolo.



🎙Entrevistas exclusivas con Lionel Messi, Luis Suárez, Lautaro Martínez, ‘Cuti’ Romero, Alexis Mac Allister y Raúl Jiménez pic.twitter.com/3xORti3olR — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) October 5, 2022

Más allá de eso, el “Pistolero” también recordó los buenos momentos que vivieron en la ciudad condal, en donde con mucho trabajo, se convirtieron en una de las parejas más temibles del fútbol europeo y gracias a eso, conquistaron bastantes títulos.

“Cuando llegué al Barcelona le dije a Leo que venía a ganar, no a ocupar el lugar de nadie. Él se dio cuenta que lo que yo le decía era con sinceridad, y fue creciendo la relación. Lo que te deja contento de esa etapa fue la felicidad que teníamos los tres (Messi, Neymar y Suárez) por algún gol que hiciera alguno de los otros dos, y la humildad que había a la hora de compartir las cosas”, añadió el uruguayo.

Al igual que Messi, el sudamericano también tuvo que abandonar la entidad azulgrana gracias a una nefasta gestión de Josep María Bartomeu, quien traspasó al delantero al Atlético de Madrid sin oportunidad de despedirse de la mejor manera.

LUIS SUÁREZ (STAR PLUS): "La humildad que había a la hora de compartir cada momento era tal que me hicieron ganar una Bota de Oro a mí. ‘Leo’ me dejaba patear penales para que yo conquistara ese galardón. Cuando él o ‘Ney’ llegaban al arco y tenían para definir… pic.twitter.com/lX3gVYdmLY — Gladiadores Del Fútbol (@gladiadoresfutb) October 7, 2022

“Yo iba, me presentaba a entrenar y me mandaban a entrenar aparte, sufría mucho y llegaba a casa y lloraba por cómo me había tratado. Me dolía, también era un mensaje de que querían dejar a Leo solo, separarlo. Nosotros no teníamos nada que ver, era un quilombo del club”, finalizó el uruguayo.

De esta manera, Suárez quiso resaltar lo difícil que fu el adiós de Lionel Messi de su casa y más cuando tuvo toda su vida en un solo club. Asimismo, con cada una de sus palabras volvió a dejar clara la gran amistad que tiene con el argentino.

