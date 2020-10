“Lloré por lo que me estaba tocando vivir”: Luis Suárez confiesa los momentos duros que pasó al salir del Barcelona

El uruguayo cuestionó las formas en que se tuvo que ir del club blaugrana

El delantero charrúa Luis Suárez, quien firmó uno de los goles con los que Uruguay venció a Chile 2-1 en el debut de ambas selecciones en la eliminatoria mundialista de Conmebol, se sinceró en una entrevista que ofreció después del duelo y confesó que pasó momentos muy complicados durante su salida del Barcelona.

El tercer máximo anotador en la historia del club blaugrana confesó que la pasó muy mal cuando se enteró que no iba a seguir en el club, al grado de quebrarse y llorar, principalmente por las formas que rodearon su salida. También agregó que su compañero y amigo, Lionel Messi, estaba molesto por la misma razón.

“Somos grandes, llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, decirme que el club tenía pensado cambiar de aires… Pero no fueron buenas las formas y eso a Leo (Messi) también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento”, explicó en una entrevista con la televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El delantero charrúa reconoció que lloró la semana en la que firmó con el Atlético de Madrid, porque fue muy intensa a nivel personal y profesional.

“Esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que no llegó la hora del debut, fueron muy complicados… Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes del club de que me buscaban una solución para cambiar de aires. Por las formas, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo”, añadió.

Hoy ha sido un día repleto de emociones para mi y espero seguir ayudando al @Atleti a seguir coronando montañas. #PartidoAPartido pic.twitter.com/T3ghpaE89r — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 25, 2020

Sobre el respaldo que recibió en redes sociales de Messi, quien escribió “Ya nada me sorprende a estas alturas”, en clara referencia a lo que pasaba con Suárez mientras la directiva fraguaba su salida, comentó que no le sorprendió el comentario de su amigo.

“No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que él sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele”, añadió.

¡LO TRISTE! 🥺 La celebración hoy de Messi fue dedicada a su amigo Luis Suárez pic.twitter.com/QrvshOxNLf — Analistas (@_Analistas) September 27, 2020

Finalmente, el ariete remató el tema dando a entender que las cosas fueron aún peor de lo que ha trascendido en los medios: “Hay cosas que no se supieron, pero ir a entrenar y que te envíen aparte porque no formas parte del partidito de 11 contra 11…”, sentenció.