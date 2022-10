Anitta se acuesta para presumir su retaguardia con el tatuaje de corazón y su nuevo perfume

Anitta subió la temperatura en su cuenta de Instagram al publicar una fotografía acostada sin nada de ropa y presumiendo su retaguardia, el bronceado de su piel y el tatuaje de corazón en uno de sus glúteos para promocionar su nuevo perfume.

Los accesorios que lució para esta gráfica fueron unos guantes negros de malla, un anillo plateado y collares. Su mirada resaltó con maquillaje en tonos oscuros y el cabello ondulado de lado complementó toda la sensual apariencia de la cantante.

La cantante brasileña con esta sensual fotografía consiguió más de 1,800,000 me gustas y más de 18,500 comentarios. “En las principales farmacias de Brasil puedes oler los olores de @puzzybyanitta y elegir tu favorito”, dijo la intérprete de ‘Envolver’ junto a la imagen.

En la cuenta de Instagram del perfume de Anitta hay más fotografías de la intérprete promocionando este perfume y luciendo el cabello rubio mientras sostiene la pequeña caja con la botella en la que se envasa el oloroso líquido.

Anitta sabe cómo presumir sus curvas y desbordar su sensualidad. De manera frecuente a través de sus redes sociales la brasileña presume sus atributos y genera miles y millones de reacciones por parte de sus más de 62,2 millones de seguidores que tiene nada más en Instagram.

Hace unas semanas también mostró la retaguardia en un pantalón que estaba justamente roto en la parte de los glúteos y mostró el tatuaje de corazón que tiene en una de ellas, al posar recortada de un lujoso automóvil. Además, también dejó verse en unos selfies, donde se detalló más de cerca su maquillaje.

“Demasiado sexy para quedarse en casa”, fue el mensaje con el que la brasileña acompañó estas imágenes que consiguieron más 1,600,000 de me gustas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

