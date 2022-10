Becky G habla sobre el machismo: “Todas las cajitas que nos tratan de imponer ya no funcionan”

Becky G es una mujer a la que le gusta romper esquemas y por eso ese es el nombre que lleva su más reciente producción discográfica. La cantante de origen latino conversó con la revista GQ México sobre su disco y lo que ha implicado para ella ser una artista que hace lo que quiere y canta lo que le provoca.

“Deberíamos cambiar la mentalidad de cómo una mujer tiene que manejar su carrera, o de cómo nos vestimos, qué decir y cómo decirlo. Cuando una chica decide, su elección debería ser respetada. Para mí ha sido una gran bendición que mis papás nunca me dijeron ‘tú no puedes hacer tal porque eres mujer’, no me inculcaron tabúes”, dijo la intérprete de ‘Mayores’ para la revista GQ México.

Allí también aprovechó para hablar de la cultura latina y del machismo, del cual a su juicio aún hay un montón en la cultura latinoamericana.

“En nuestra cultura latina hay un montón de machismo, que estamos cambiando poco a poco. Por eso nombré mi disco Esquemas, para romperlos, como mujer y como latina; porque todas las cajitas que nos tratan de imponer ya no funcionan”, detalló la cantante, quien recientemente ganó en los Premios Billboard a la Música Latina con ‘Mami’, un tema que tiene junto a Karol G que se convirtió en un himno de empoderamiento femenino debido a la temática de la canción.

El discurso de Becky G al recibir el reconocimiento de “Hot latin song”, colaboración vocal del año, fue resaltando a las mujeres de la industria musical, quienes en los últimos años se han ido apoderando de la escena musical con más canciones, más colaboraciones y mucha más presencia con talentos de muchos países de latinoamérica.

“¡Qué bendición, qué honor! Quiero decir esto: he tenido la oportunidad de colaborar con un montón de mujeres talentosas como Karol G, pero también con mujeres como Natti Natasha, Anitta, Elena Rose, Tini, Maria Becerra, Chiquis, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Sofía Reyes, Leslie Grace, Lali, Thalia, Christina Aguilera y las que vienen… Juntas somos más. A todas las artistas: cuentan conmigo, siempre estoy aquí, las quiero mucho”, dijo Becky G desde el escenario del Watsco Center de la ciudad de Miami, lugar en donde se realizaron los Premios Billboard a la Música Latina 2022.

