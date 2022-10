Britney Spears envía contundente mensaje a su madre: “Rezo para que todos se quemen en el infierno”

La cantante Britney Spears sigue viéndose envuelta en una polémica luego de tener casi un año de haber dado por finalizada la tutela que tuvo su padre durante más de una década. Por ello, a través de las redes sociales ha dejado claro lo poco que desea saber de sus familiares, y en esta oportunidad su madre tampoco escapa de la realidad que vive la intérprete de ‘Toxic Pony’.

Lynne Spears, madre de la ‘Princesa del pop’ le envió un contundente mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, y es que de manera desesperada ha intentado que su hija la disculpe por todo lo que ha sucedido.

“¡Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he intentado todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca y nunca te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las incontables veces que he volado y llamadas me hacen sentir desesperada! Lo he intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es para ti y para mí solamente, ojo a ojo, en privado”, escribió Lynne.

Britney a través de la misma aplicación le respondió de manera fuerte y clara delante de sus más de 41,9 millones de seguidores. A su vez, no pareció estar muy de acuerdo con lo que dijo su madre, debido a las palabras que llegó a mencionar en el post.

“Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, ¡lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, mald**a sea, toda la audiencia…¡estaban drogad*s o borrach*s hasta la médula“, comenzó diciendo.

Antes de culminar la respuesta que ella consideró que su madre debía recibir, la intérprete de ‘Circus’ destacó que jamás tuvo cerca a una persona que quisiera ayudarla de la situación en la que estuvo sumergida por sus parientes.

“¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá toma tus disculpas y vete a la mier…! Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infiern*! ¡Bésame el mald**o trase*o madre!“, añadió.

