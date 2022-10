La madre de Britney Spears se disculpa por causarle dolor: “¡Por favor, desbloquéame!”

El nombre de Britney Spears es un sinónimo de éxito, música, cultura pop, aunque también de controversia, pues en 2007 el mundo fue testigo de su colapso que dio paso a que su padre, Jamie, fuera su tutor legal hasta el 2021.

Y si bien el padre de la princesa del pop ha sido el rostro público de la tutela que durante años hizo que tuviera una mínima voz en sus asuntos personales y financieros, su madre fue cómplice de todo lo que le ocurrió a su hija.

De hecho, en un principio, Lynne estaba de acuerdo con el tema de la tutela y ella misma consideraba que su hija “necesitaba ser rescatada”, pero el movimiento #FreeBritney no vio buenas intenciones en su actuar y se volcaron en contra de la famosa madre.

Aun así, Lynne no ha abandonado a su hija como informan algunas de sus publicaciones y, al contrario de lo que piensan los seguidores, ha intentado en numerosas ocasiones remediar lo que hizo y volvió a disculparse públicamente con Britney.

Esta vez, además de suplicar por su perdón, Lynne instó a su hija a ponerse en contacto con ella personalmente.

“¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, escribió Lynne sobre una publicación de Instagram de Britney en la que pedía que su familia asumiera la responsabilidad.

“Podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño”, Britney Spears

“Debe parecer que me cuesta mucho dejar todo atrás… pero para mí el verdadero problema es que mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto”, y es que la intérprete de ‘Toxic’ reprocha a su progenitora que no estuviera a su lado cuando más la necesitaba.

No es la primera vez que Lynne se dirige a su hija a través de las redes sociales pidiendo un acercamiento con ella. Hace unos meses publicó: “Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado ni te daría la espalda. Esta charla es sólo para ti y para mí, cara a cara, en privado”. View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

