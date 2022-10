Carlitos ‘El Productor’ y Clarissa Molina invitan a ver ‘Mira Quién Baila: All Stars’ con una divertida coreografía

La conductora Clarissa Molina a través de su cuenta personal de Instagram sorprendió a sus más de 3,4 millones de seguidores, debido a que compartió un divertido video acompañada de otros dos caballeros. El objetivo del audiovisual se debe al estreno de ‘Mira Quién Baila: All Stars‘.

La dominicana subió un video en la mencionada plataforma para recordarle a la audiencia que desde el próximo domingo 9 de octubre en horas de la noche podrán disfrutar de este programa que viene cargado de nuevos bailes con distintos géneros musicales y acompañados por grandes personalidades del mundo del entretenimiento.

Molina y Carlitos ‘El productor’, fueron los que le pusieron sazón al video donde se les ve a ambos demostrando sus mejores pasos. A su vez, Roberto Hernández no pudo contener las risas ni la alegría tras ver a sus compañeros.

“Listos para @miraquienbaila este domingo a las 8pm. Nosotros sí!!!! @carlitoselproductor @robertohernandeztv”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, y es que muchos resaltaron la manera tan graciosa en la que Carlitos demostró su alegría para anunciar que se encuentran en la cuenta regresiva de esta temporada que viene cargada de muchas sorpresas para su audiencia.

“Carlitos, qué movimiento”, “Carlitos tiene sazón”, “Qué Dios te bendiga”, “Muy bien”, “De nuestro Carlitos lo máximo, y Clarissa the best, DIOS LO BENDIGA”, “Wepa”, “Magia y talento“, “Muy bien”, ” Roberto compitió, no ganó pero su carisma, humildad y profesionalismo lo llevó muy lejos, tiene gran futuro, es un joven bonito”, fueron algunas de las impresiones que registró el post.

¿Quiénes serán los participantes?

‘Mira Quién Baila: All Stars’ este próximo domingo viene cargado de las mejores energías y nuevos pasos acompañados de sus artistas favoritos, ellos son: Gabriel Coronel, Michelle González, Ana Isabelle, Jorge Anzaldo, María León, Miguel Martínez, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia.

A su vez, en las publicaciones compartidas en la red social Instagram del programa, llegaron a manifestar que les hubiese gustado ver a Toni Costa participando. Sin embargo, solamente faltan horas para el estreno y la producción tiene todo listo para dar inicio.

Te puede interesar:

· Francisca Lachapel y Clarissa Molina trabajarán en un proyecto lejos de Univision

· Clarissa Molina resalta su esbelta figura con unos sensuales pasos al ritmo de Juan Luis Guerra

· Clarissa Molina dio a conocer las dos posibles fechas en las que se podría casar con Vicente Saavedra