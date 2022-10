Isabel Madow ahora encontró un espacio para consentir a sus seguidores donde podrá evitar la censura de las redes sociales

Debido a que es censurada en redes sociales, la belleza de Isabel Madow se proyectará sin límites a través de su propio portal VIP, abierto para consentir a sus miles de fanáticos que desean verla en sensuales fotografías.

La modelo, conocida también como “La Secretaria de Brozo”, le salta la plataforma de OnlyFans con su propia página IsabelMadowVIP, que abrió recientemente con contenido más atrevido.

“Estoy muy contenta con este portal porque desde hace dos años me pedían hacer OnlyFans, como que la gente cree que es la única plataforma, y no”, dijo Madow. “Se hizo muy famosa esa página y creen que porque es la plataforma conocida uno tiene que tener esa, pero yo creo que no importa la plataforma, lo que importa es que te vean como ellos te quieren ver”.

Por eso, la modelo echó a trabajar la idea de tener su propio espacio digital a través del cual busca tener una comunicación directa con sus admiradores.

“Surgió el acercamiento con esta plataforma VIP, y me esperé un poco, pero como me censuran bastante en mis redes sociales, entonces pensé que es el único lugar en el que tengo la libertad de hacer las cosas como yo quiero, para la gente como les gusta verme”, explicó.

“Así, sin que me censuren y con toda la libertad del mundo”. Isabel Madow

Desconoce por qué a veces le bajan sus fotografías en redes, si ha visto imágenes con las que ella “se infarta”, y no son censuradas.

“Hasta en TikTok, la verdad es que veo cosas fuertísimas”, agregó Madow que dijo que igual sabe de chicas que les cierran sus cuentas. “Pero he visto modelos que salen desnudas o páginas de fotógrafos que su línea son los desnudos y no les cierran sus cuentas, y tienen fotos en redes de las chicas sin ropa, pero no sé de qué dependa, igual porque somos figuras públicas te atacan más”.

Así que por respetar las reglas, ahora encontró su espacio para consentir a sus seguidores.

“Por eso tengo mi página VIP para poder hacer las fotos que yo quiero enseñar sin que me censuren, como en Playboy u otras veces que he hecho desnudos”, aseguró Madow. “A mí, el cuerpo de la mujer se me hace hermoso y admiro a otras artistas o modelos famosas, todas han hecho desnudos”.

Su página apenas tiene dos meses, pero dice que con el paso de los días se pondrá más “hot”. “Yo le pregunto a la gente que me sigue desde hace años, qué les gustaría ver y me van dando ideas, e iré subiendo cosas más candentes”, prometió. View this post on Instagram A post shared by IsabelMadow (@isabelmadow)

