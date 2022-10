Ivy Queen: “No hay peor enemigo de una mujer que no sea otra mujer”

Ivy Queen compartió un gran mensaje para las mujeres a través de un video en su cuenta de Instagram. La cantante boricua de reggaetón, pionera y una de las máximas exponentes del género urbano, destacó varios aspectos relacionados a las mujeres, a la relación entre este género y a su apariencia.

“Pensando en voz alta y lo voy a compartir: la verdad que no hay peor enemigo de una mujer que no sea otra mujer. O uno que otro hombre ardido porque una no le hizo caso. Porque cuando escucho que para verse bien se necesita dinero yo me quedo loca porque hay gimnasios que son gratis. Porque todas las mujeres merecemos cuidarnos, alimentarnos, hacer ejercicio, salir a caminar, cirugía, botox… Si a usted le está malo que otra mujer se haya planchado las arrugas, usted es parte del problema, usted no pertenece a nuestra colmena”, dijo la cantante boricua mientras grababa a un cuadro en el que ella aparece luciendo diversas joyas y que está junto a unas flores blancas y un envase de vidrio transparente.

“Normalicemos darnos cariño y tomar nuestra propias decisiones. Normalicemos el darle cumplidos a otra cuando se ve bien, ¿por qué no hacemos eso?, ¿cuál es el miedo? Nos quieren acostumbrar a ponernos en segundo plano… Una no puede decir que es la mejor, que es bella, que es fabulosa: pues sí, a mi no me da la gana”, culminó la intérprete mundialmente reconocida por temas como ‘La vida es así’ y ‘Yo quiero bailar’.

Ivy Queen, de 50 años, ha tenido una amplia carrera en el mundo artístico y recientemente asistió como invitada a los dos conciertos que Bad Bunny dio en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, siendo ovacionada por los miles de asistentes al show.

En uno de esos conciertos, como boricua orgullosa que es, apareció representando con su vestuario a la bandera de su tierra natal. Un body de color azul, rojo y blanco, incluida la estrella, fue el atuendo que lució para subir al escenario. Además de unas orejas de coneja, muy al estilo de Bad Bunny, conocido como ‘el conejo malo’.

