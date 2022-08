Ivy Queen habla por primera vez sobre su estado de salud tras causar preocupación

La cantante boricua Ivy Queen estuvo de visita en ‘Despierta América’ por Univision. La intérprete conocida como ‘la diva del reggaetón’ estrenó un nuevo tema musical llamado ‘¿Quién dijo?’ y asistió al programa para conversar sobre esto y su carrera musical, en la cual ha tenido mucho éxito y reconocimiento por ser mujer y pionera en el género urbano.

En la cuenta de Instagram del programa de Univison publicaron extractos de la entrevista que le hicieron a la cantante. En uno de esos videos se destaca en momento en el que Francisca le pregunta por su estado de salud, pues hace algunos meses Ivy Queen publicó un video que causó mucha preocupación en sus seguidores debido a que se le veía muy afectada de salud. Ella nunca declaró cuál era la situación que estaba enfrentando, pero sus fanáticos se unieron en oraciones para su pronta recuperación.

“Estoy bien. Gracias a Dios. Dios me tiene demasiado, mucho amor y mucho cariño porque yo creo que soy su favorita y me quiere. He sido una mujer siempre muy abierta con el público, con lo que estoy pasando, con lo que no estoy pasando, pero estoy bien de salud que es lo que importa. Pero lo quise compartir, la gente llegó a sus compulsiones, pero estoy bien gracias a Dios”, fue lo que expresó Ivy Queen, ‘la diva del reggaetón’, tras la pregunta de Francisca.

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”, fue el mensaje que narró Ivy Queen en el video que despertó las alarmas de sus seguidores en las redes sociales.

Sigue leyendo: Se juntan Bad Bunny y Ivy Queen y se dedican unas palabras de agradecimientos

Ivy Queen presume su cambio de look y sensual figura en un ajustado vestido de transparencias

A Ivy Queen le dicen en Instagram que quieren un tema junto a Karol G