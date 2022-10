Miembros de la diáspora en NYC protestan contra LUMA Energy por no restablecer servicio de electricidad en todo Puerto Rico a tres semanas del huracán Fiona

NUEVA YORK – Miembros de la diáspora se manifestaron este viernes en el exterior de las oficinas de la firma DLA Piper en Manhattan contratada para asesorar a LUMA Energy y a la que el consorcio encargado de la distribución de la energía eléctrica en la isla le paga más de $1,000 la hora por servicios de consultoría.

El colectivo “Puerto Rico Not For Sale” se movilizó la tarde de ayer hasta el 1251 de la Sexta Avenida para cuestionar el desembolso de dinero a esta firma, mientras a los boricuas se les ha aumentado la factura de luz en al menos siete ocasiones desde que el consorcio canadiense asumió control de la red eléctrica en junio del año pasado mediante un contrato de alianza público privada.

“DLA Piper ha sido fundamental para el trabajo de LUMA en Puerto Rico. LUMA usa estas costosas facturas como justificación para aumentar los costos de los servicios públicos para los residentes. DLA cobra más de $1,000.00 por hora y cuesta miles de dólares por semana. Además, DLA Piper es asesor fiscal y cabildero en el Congreso en nombre del gobierno colonial. Los abogados de la firma trabajaron en legislación para zonas de oportunidad en Puerto Rico y han escrito manuales sobre cómo calificar para los incentivos contributivos de la Ley 60 en Puerto Rico, incentivos que promueven el desplazamiento, dijo a El Diario de NY Norma Hiram Pérez, portavoz de los manifestantes.

Un reporte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de enero del 2021 reveló que abogados de la firma que representan a LUMA han llegado a cobrar hasta $1,055 la hora y han sometido facturas por $47,475 correspondientes a 45 horas de servicio. Lo anterior es más de lo que los socios de Proskauer Rose le cobran a la Junta de Control Fiscal ($789 por hora) para liderar los casos relacionados con el proceso de quiebra en Puerto Rico.

Esto sin contar el pago a otras compañías subcontratadas que también le facturan cuantiosas sumas a LUMA como Alumbra LLC, con sede en Colorado, bajo la promesa no cumplida aún de transformar la red eléctrica y abaratar los costos por el servicio.

Con mensajes como “¡Fuera LUMA!” y “¡Fuera la Junta!” los representantes de grupos como A Call To Action on Puerto Rico, New York Boricua Resistance, Pro Libertad, Colectiva Solidaridad y Philly Boricuas denunciaron que a pesar de que ya han pasado casi tres semanas del azote del huracán Fiona en la isla, la totalidad del servicio no había sido restablecido en el territorio estadounidense.

“El huracán Fiona azotó a Puerto Rico el 18 de septiembre, y, en cuestión de horas, todo el archipiélago se quedó sin electricidad, incluido uno de los principales hospitales oncológicos del país, cuyos generadores de respaldo no funcionaban. Después de 19 días del paso del huracán, la gente sigue sin luz ni agua, especialmente en las zonas rurales. Gente de Ponce, San Germán, Mayagüez y otros pueblos se están manifestando, solicitando acción del gobierno luego de la visita del presidente Biden”, plantearon los activistas.

Los boricuas que se manifestaron frente a las oficinas de DLA Piper también insistieron en la salida de la Junta de Control Fiscal de la isla. Foto: cortesía, Norma Pérez

Además de la cancelación del contrato, los manifestantes denunciaron el “secuestro” de Puerto Rico a manos de la Junta de Control Fiscal.

“A solo un año del paso de la Autoridad de Energía Eléctrica a la privatizadora LUMA Energy (Quanta), el pueblo de Puerto Rico ha podido ver la ineptitud de estos vividores que lo único que les interesa son sus ganancias. El gobierno colonial sigue al pie de la letra el plan de la Junta de Control Fiscal que decide y mantiene al pueblo rehén de sus decisiones en favor de los bonistas de Wall Street y de compañías que se enriquecen del llamado “capitalismo del desastre”. Exigimos la eliminación del contrato ahora, exigimos movernos a el uso de energía renovable “, reclamaron.

Contrato de LUMA sujeto a restructuración de la deuda en la AEE

En septiembre pasado, la jueza federal Laura Taylor Swain facilitó que la Junta acuda a los tribunales para determinar cuánto dinero pueden recibir los bonistas para recuperar sus inversiones.

El contrato de LUMA con el Gobierno de Puerto Rico caduca el 30 de noviembre. Sin embargo, la extensión de las cláusulas a 15 años está sujeto a la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La AEE, antiguo operador de la red y con la mayor deuda entre las agencias de Gobierno de la isla o unos $8,000 millones, debe presentar un plan de reestructuración para el 1 de diciembre, ordenó Taylor Swain.

Prácticamente, Taylor Swain pidió a la Junta, que controla las finanzas de la isla en virtud de la ley Promesa aprobada en el Congreso federal en el 2016, un plan de ajuste para esa fecha y finalizar así el proceso para junio de 2023.

El evento en Nueva York coincidió con una protesta en el pueblo de Cayey convocada por el alcalde Rolando Ortiz Velázquez, afiliado al Partido Popular Democrático contrario al oficialista.

“El domingo se cumplen tres semanas y todas de las fechas que la gerencia de LUMA ha anunciado para restablecer el servicio han sido falsas. No se le puede creer nada. Con los millones que se llevan y siguen aumentando las tarifas como si fuera un relajo”, manifestó a El Diario de Puerto Rico María Luisa Collazo, residente del Barrio Jájome Bajo, en medio de la llamada “Marcha de los bolsillos”.

Por su parte, Ortiz Velázquez, quien convocó la protesta, señaló que nadie puede creer la alegación de LUMA Energy sobre los porcientos de energización. “Basta con llegar a las comunidades para saber la verdad, el dolor de las familias, de los enfermos y encamados. ¿Eso se mide por porcientos?, por supuesto que no”, aseguró ejecutivo municipal.

El funcionario además cuestionó que unas 1,500 familias en el municipio aún no cuenten con el esencial servicio.

LUMA Energy asegura que agiliza labores de restablecimiento de energía eléctrica

En un comunicado este viernes, LUMA Energy aseguró que hasta las 10 a.m. habían restaurado el 97% del servicio en toda la isla.

Según las más recientes cifras disponibles, 1,422,884 abonados contaban con el servicio.

La empresa aseguró estar avanzado en el restablecimiento de la luz en las zonas más afectadas y estimó el regreso de la electricidad en un 90% en la región de Mayagüez para este sábado.

Al momento, LUMA ha desplegado más de 800 trabajadores a las zonas más impactadas por Fiona para labores de reparación.

“Nosotros estamos completamente enfocados en restaurar la electricidad a las comunidades que han sufrido los mayores daños por la devastación del huracán Fiona. Dada la magnitud de los daños,

las reparaciones para restauración están siendo impactadas por las tormentas eléctricas en curso y los extensos daños a la infraestructura eléctrica. Nosotros estamos utilizando helicóptero para lograr acceso a las carreteras que ya no existen o de difícil acceso. Como hemos dicho, no importa los retos locales que enfrentamos, nuestras brigadas no van a detenerse hasta que la electricidad sea restablecida para cada cliente”, planteó el ingeniero de LUMA, Daniel Hernández.

Los números de LUMA hasta horas de la mañana del viernes apuntaban a un 94% de los clientes con el servicio en la región de Ponce y 86% en la región de Mayagüez

LUMA además se atribuyó el restablecimiento del 100% del servicio en los hospitales, y 96% de las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Ayer, en una vista pública de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes en la Legislatura Municipal de Ponce, los alcaldes de la región divulgaron sus estadísticas sobre el restablecimiento del servicio en sus respectivas demarcaciones.

Según el reporte del periódico regional La Perla del Sur, Guánica reportó un 85% de energización; Jayuya, entre 70 a 80%; Ponce, entre 60 a 70%; y Villalba un 90% (la mitad lo hizo Villalba Power).

Durante el encuentro en el que hubo representantes de LUMA Energy, la entidad indicó que solo 13,110 de los 212,508 abonados de la Región de Ponce o 4% siguen a oscuras.

