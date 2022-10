Ángela Aguilar recibió una tierna sorpresa de ‘El Gordo’, la consentida mascota de la familia

La cantante Ángela Aguilar desde que inició el mes de octubre estuvo compartiendo fotos en sus redes sociales para recordar que el 8 de octubre estaría cumpliendo 19 años. Por ello, fueron muchas las felicitaciones que recibió no solamente de su seguidores de la red social de la camarita, también de reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento.

A su vez, en diversas oportunidades tanto ella como su familia han revelado que tienen una mascota que sin duda ha sido también muy querida por los fanáticos de la ‘Dinastía Aguilar’, y es que se trata de un perro raza pug, color negro, que con su tierna carita ha llenado de dulzura la cuenta de Instagram que posee.

Este fin de semana los parientes de ella aprovecharon para tener en cuenta un especial detalle con Ángela, debido a que se encontraba de celebración. Por ello, el video estuvo estuvo acompañado de la ternura de la cantante, un pastel, globos y el ‘Gordo’.

“Te deseo siempre mucha vida y salud”, ” Gordon es el verdadero Rockstar de la familia Aguilar”, “Feliz cumpleaños tocaya de cumpleaños”, “Qué belleza”, “Felicidades Angelita Dios te bendiga con muchos años más”, “Gordo hermoso”, “Su carita tierna”, “Ángela Aguilar por muchos años de bendiciones felicidades”, “Muchas felicidades hermosa”, “Eres nuestro orgulloso mexicano”, “Te amo”, fueron algunos deseos que le dejaron en dicho perfil de Instagram.

Pepe Aguilar felicitó a su hija

El intérprete de ‘No me hablen de amor‘ sorprendió a su hija durante su más reciente presentación porque le cantó ‘Las mañanitas’ a su pequeña delante de todos los fanáticos que asistieron al concierto. Además, Leonardo, hermano de la cantante también estuvo en el especial momento para darle la bienvenida a un año más de vida de Ángela. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

“Hija querida, te deseamos todos los aquí presentes, mucha vida, mucha carrera, mucha salud, que seas muy feliz, que tomes buenas decisiones y que este nuevo año sea un año lleno de bendiciones, feliz cumpleaños @angela_aguilar_”, fue el emotivo mensaje que le dejó su padre en su cuenta personal en Instagram.

