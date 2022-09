Ángela Aguilar a sus 18 años es nominada en dos categorías de los Latin Grammy 2022 y agradece el apoyo

La cantante Ángela Aguilar manifestó su alegría luego que el pasado martes dieran a conocer la lista de cantantes nominados para una nueva edición de los Latin Grammy 2022, y es que ella en esta oportunidad es una de las afortunadas. Por ello, compartió un video en su cuenta personal de Instagram para dedicarle unas palabras a quienes apoyan su trabajo día tras día.

La más pequeña de la dinastía Aguilar ocupa dos nominaciones que son: ‘Mejor álbum de música ranchera / regional’ por Mexicana enamorada, y también por ‘Mejor canción regional mexicana’ por su tema ‘Ahí donde me ven’.

“@latingrammys que orgullo, que placer, que lindo estar en la tan deseada lista de los Nominados; ahora con mi disco #MexicanaEnamorada y con esta gran canción #AhíDondeMeVen. Gracias siempre a mi disquera @machinrecors_ y a la suma de grandes talentos que hay detrás de este disco hecho con tanto amor. Yo solo soy una mujer, una voz, una apasionada de la música; independientes, pero siempre comprometida con mi público, con mis #angelitxs una mexicana que quiere cantar. Gracias por el apoyo de tantos y en todo! Ni cómo pagarles el cariño, les abono con canciones! Seguiré soñando con no dejar de cantar nunca”, escribió.

“Cuánto me alegro por ti”, “Felicidades prima!”, “Fui a un concierto del Mexicana enamorada tour y que ahora esté nominada es tan increíble”, “Esoooo mexicana enamorada!!!!”, “Te lo mereces hermosa”, “Orgullosos de ti Angelita“, “Eres la mejor”, “No estoy llorando”, “Muy merecido“, “Que hermoso canta Ángela!!”, “Felicidades hermosa!! Te lo mereces todo y más“, “Muchas felicidades, por esto has trabajado muy duro”, Una voz increíble, una sonrisa perfecta y un carisma insuperable!! Mi admiración por siempre”, fueron algunas de las impresiones que generó la noticia.

A su vez, horas más tarde compartió otro post donde manifestó que los artistas no serían ellos sin el apoyo incondicional que les brinda todo un equipo que hay detrás. Por ello, destacó que es un trabajo en conjunto, y gracias al aporte y profesionalismo de cada uno les agradece que puede contar con esta nominación.

“Un artista es tan bueno como el equipo que está detrás. Gracias por cumplir el sueño de esta #MexicanaEnamorada“, añadió en la publicación. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

