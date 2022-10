Adamari López habla sobre el bailarín que la acompaña en sus Reels: “Tuvimos buena química”

La conductora de televisión Adamari López en los últimos meses ha demostrado que le encanta compartir ‘Reels’ en la red social Instagram, al tiempo que muchos de sus seguidores de la mencionada plataforma han destacado que disfrutan mucho el tipo de contenido que carga, pues muchos han dicho que se ríen con sus ocurrencias.

A su vez, la presentadora de ‘Hoy Día’ ha sido grabada con un llamativo hombre, lo que ha generado polémica entre ellos, debido a que se nota que existe química cuando están bastante cerca y bailando. Por ello, en Mamás Latinas tomaron la determinación de preguntarle por Martin Mitchel, persona con la que se ha visto muy de cerca.

“Lo conocí justamente porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis ‘Reels’. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo“, respondió en exclusiva para la entrevista.

La puertorriqueña también manifestó que próximamente estará compartiendo con sus más de 8,1 millones de seguidores nuevos audiovisuales acompañada de Mitchel.

“Vienen otros videítos también con él en donde nos divertimos. Son cosas para mostrarle al público en diferentes áreas y creo que ha sido muy beneficioso“, añadió.

López tiene cerca de año y medio separada de Toni Costa, desde ese entonces no se le ha vuelto a ver en ninguna otra relación y tras preguntarle cómo estaría su corazón, ella respondió lo siguiente: “Yo estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien”.

Además, en una oportunidad llegó a mencionar que no está cerrada a volverlo a intentar todo en el amor, aunque explicó que no se trataría de cualquier persona, pues siente que no se encuentra en esa etapa de su vida donde le presentaría a cualquiera a su hija.

“De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida“, reveló en ese entonces a People en Español.

