Belinda rompe en llanto al cantar ‘Lo siento’ en su concierto en Guadalajara

Belinda viajó a Guadalajara, en Jalisco, México, para dar un concierto durante las Fiestas de Octubre, una celebración tradicional de la localidad. La cantante y actriz se subió al escenario y comenzó a interpretar parte de sus temas ante todo el público que la acompañó esa noche.

La artista lució un atuendo de top negro, con un pantalón azul y negro brillantes. Su concierto se estaba desarrollando de buena manera, pero llegó una canción que le removió los sentimientos, los recuerdos y rompió en llanto frente a su público, quien coreó la canción a toda voz. El tema fue ‘Lo siento’. Este tema fue el primer sencillo del primer álbum de Belinda, lanzado en el año 2003.

Mientras Belinda estaba en ese escenario en Guadalajara interpretando este tema con el que comenzó a explotar su popularidad como cantante, ella no pudo contener las lágrimas. Desde el escenario lloró y agradeció a su público, que no dejó de cantar mientras ella lloraba. “Muchos recuerdos”, dijo con la voz casi quebrada.

En ese concierto también se vivió un momento muy particular y es que Belinda ya tiene su propia oración para los ‘amarres’. La ex novia de Christian Nodal quedó rodeada de sus bailarines, como si fuese un ritual, mientras la oración se escuchaba. “Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mi y que mi nombre lo lleven tatuado, amén”.

Y es que tres de los ex novios de la cantante y actriz se han tatuado en honor a ella y ahora ha aprovechado esto para integrarlo a sus espectáculos.

