Belinda se pone un vestido negro con gran escote en la espalda y presume su sensualidad en Instagram

Belinda presumió nuevamente toda su sensualidad a través de su cuenta de Instagram al posar con un vestido que dejó al descubierto su espalda. La cantante y actriz de origen español lució un largo vestido negro con undetalle floreado en la parte delantera y por debajo de su busto que cautivó a miles de sus seguidores en esa popuilar red social.

Para esta serie de fotos Belinda posó de diferentes maneras. De espaldas, de frente y hasta de lado, de pie y sentada. Con esta publicación la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ consiguió más de 383,000 me gustas y miles de comentarios por parte de sus más fieles fanáticos.

“Ese no es el vestido de la venganza, es el vestido de la ELEGANCIA”, “La que es bonita … es BONITA!” y “Estas fotos me dieron 10000 ganas de vivir 100 años, que hermosaaaaa diva” fueron algunos de los mensajes más destacados que le dejaron sus seguidores.

Hace algunos días Belinda volvió a ser noticia luego de que Christian Nodal, su ex novio, le dedicara a Cazzu, su nueva pareja, el mismo tema que una vez le dedicó a ella. Se trata de la canción “Eso y más”, de Joan Sebastián, y el momento se vivió durante una presentación del cantante mexicano.

“Quiero dedicar esta canción se llama Eso y Más. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, fueron las palabras de Nodal en medio de los gritos del público.

Tras esa acción de Nodal no tardaron en llegar las críticas hacia él: “Eso no se dice. Le falta para ser un caballero y si está dolido”, “Beli triunfando como siempre… ya que la olvide porque ella ni lo menciona”, “Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar.. Imagínate. Dice amar a Cazzu” y “Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él”, son algunos de los comentarios que le dejaron.

Sigue leyendo: Belinda presume su diminuta cintura y abdomen de acero con fotos frente al espejo

Belinda con pelo rosa se sube al escenario a cantar un clásico y le dicen: “Mucho tema para su voz”

Belinda causa sensación con un look de fantasía color rosa