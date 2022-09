Belinda con pelo rosa se sube al escenario a cantar un clásico y le dicen: “Mucho tema para su voz”

Belinda tiene un nuevo look de cabello corto y rosa y con esto ha impactado a más de una personas. Ahora, la cantante y actriz de origen español causó revuelo al subirse a un escenario en Aspen, Colorado, e interpretar un tema que se popularizó recientemente en la voz de Luis Miguel, ‘El Sol de México’, pero que viene de ser interpretada por varios artistas como Pedro Infante, llamado ‘Contigo en la distancia’.

Con un largo y elegante vestido negro, la ‘princesa del pop latino’ interpretó este iconico tema y lo publicó mediante las historias de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 15,6 millones de seguidores.

La cuenta de Instagram de ‘Chisme No Like’ replicó el video y no tardaron en llegar los mensajes hacia la intérprete. Estos son algunos de los comentarios que hicieron en referencia a su look y a la interpretación de este tema.

“Increíble que hay personas que pagan para ver este show”, “ella no canta”, “Noooo por favor que no use esa peluca , la hace ver más más grande y con esas canciones no luce su voz”, “Uyy no no no noooo, se está ahogando con esa canción, mucho tema para su voz”, “No me gusta como canta”, “No le queda cantar esas canciones” y “Uff Pues no le queda la canción y el look menos” son algunos de los mensajes que le dejaron a Belinda sobre este tema que cantó.

El nuevo look de la cantante vino luego de que posara para la revista Skin, con un look de fantasía. Muchas personas quedaron encantadas con esta nueva apariencia de la artistas, mientras que a muchos no les emocionó que cambiara su larca cabelllera de colores marrones y amarillos, la cual la ha caracterizado por muchos años de su vida artistica. Esto se dio pocos días después de haber cumplido 33 años.

