Daniella Navarro habla de su depresión: “Busqué ayuda: tuve que ir a terapia”

Daniella Navarro, quinta finalista de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, habló sobre la depresión que llegó a sufrir en un momento de su vida y de cómo la pudo superar en 2021, antes de entrar al reality show de Telemundo.

La actriz venezolana perdió a su sobrino de 24 años, quien nació con una bacteria que se alojó en el fémur, y a su abuela. “¿Ya que me puede doler? Después de perder a mi abuela y a mi sobrino”, dice al respecto.

Fue cuando perdió a su sobrino que se dio cuenta que tenía que pedir ayuda: fue a terapia y hasta le recomendaron que se internara durante unos días.

“Busqué ayuda. Tuve que ir a terapia, hacerme tomografías, todo lo que te puedes imaginar. Cuando fui a la farmacia y vi todos los medicamentos que tenía que tomar, me quedé mirando a mi bebé, que la había dormido, y pensé: ‘¿en serio Daniella, tú tienes que tomarte todo eso?’ Ella no lo merece. Y dije: ‘yo salgo de esta’. Mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron ‘no Daniella’, pero yo salí adelante sola, viendo a mi hija, sabiendo que ella no merece tener una mamá que no le gane a esto”, dijo a People en Español.

Su hija Uguiella y su madre son su mayor motivación en la vida y su mejor apoyo. Antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’, cuenta, que les hacen pruebas psicológicas y ella pensó que no la pasaría, pero su psiquiatra dijo que ella estaba “más que lista”.

En este reality show de Telemundo Daniella Navarro conoció a Nacho Casano, su actual novio, con el que tiene planes de ir a París para presentarlo ante su hija oficialmente como su novio. “Me los llevo a París. Vamos con mi hija, y ahí es oficialmente donde lo quiero involucrar, él va a hablar con ella, vamos a hacer algo simbólico”, dijo la venezolana.

