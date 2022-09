Daniella Navarro y Nacho Casano llevarán su amor hasta una obra teatral y le harán “confesiones” a su público

La actriz Daniella Navarro y su relación con Nacho Casano sin duda se convirtió en una de las más controversiales tras el romance que inició en ‘La Casa de los Famosos‘ durante la segunda temporada. Por ello, ambos se han encargado de demostrarle a todos aquellos de los que han recibido comentarios negativos que su amor realmente es verdadero.

A su vez, no solamente han decidido unir sus vidas de manera amorosa, también lo harán de una forma más particular y que a sus fanáticos sin duda los atraerá, pues muchos no han parado de seguirles la pista a través de sus distintas redes sociales. Por ello, el argentino mencionó durante una transmisión en vivo que : “Va a ser una obra llena de confesiones“.

Sin embargo, no quiso ofrecer mayores detalles, aunque sí destacó que tanto él como su pareja aprovecharán ese momento especial con la audiencia para hacer algunas revelaciones importantes de sus vidas. A su vez, dijo que no todos estarían muy contentos con esta noticia.

“A muchos les va a gustar, muchos se van a reír y a muchos les va a emp***r soberanamente de lo que trata el próximo proyecto. Voy a hacer todo lo posible por ustedes, hacerlos reír y a los otros que se les revuelva el estómago”, dijo.

Casano no quiso perder la oportunidad y les dijo a sus seguidores de la red social de la camarita que también explicarán todo aquello que llegó a ser manipulado y nunca vieron en ‘La Casa de los Famosos’, debido a que fueron varios los episodios que no se transmitieron o simplemente no era lo que de verdad había ocurrido.

“Las 50 horas perdidas que ninguno de ustedes ha visto en ese falso 24/7“, explicó el también modelo.

Navarro estuvo acompañándolo durante la transmisión, y es que ella detalló que: “(Será) nuestra versión sin edición”.

