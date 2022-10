Gabriel Coronel mostró lo inflamado que tiene su tobillo tras sufrir un accidente en los ensayos de ‘Mira Quién Baila: All Stars’

El actor Gabriel Coronel es uno de los que integra el concurso ‘Mira Quién Baila: All Stars‘ que transmiten en el canal Univision, aunque en esta nueva temporada no pudo comenzar entregando todo su talento, debido a que sufrió un grave accidente durante una de las prácticas, y es que parte del ensayo le exigió que saltara y al caer se dobló un pie, lo que ocasionó que no pudiera ni presentarse en la primera gala que fue estrenada el pasado domingo.

El venezolano fue diagnosticado con un esguince tras pasarle por encima a su compañera de baile. A su vez, en las redes sociales revelaron el video donde se ve puede observar con detenimiento lo que fue el momento preciso cuando se dobló el pie, y en medio de la inflamación y dolor no pudo participar el pasado domingo.

Coronel explicó todo lo que se vio afectada esa parte de su cuerpo, al tiempo que informó que ya se encuentra asumiendo con total responsabilidad las terapias para mejorar lo antes posible. Además, dejó entrever que si el tratamiento funciona de la manera correcta podrá estar en el escenario de ‘Mira Quién Baila: All Stars’ antes de lo que la audiencia piensa.

“Fue súper heavy, es un esguince grado tres, complicado, hay ligamentos afectados y rotos, los tendones también, está súper comprometido todo. He estado súper en terapias haciendo todo lo posible por mejorar y estar presente para ustedes”, señaló en una de sus historias de la red social Instagram.

A su vez, el participante no perdió la oportunidad de agradecerle a todos aquellos que se han tomado un momento de su tiempo para enviarle sus mejores vibras para su pronta recuperación ante el accidente que no le ha permitido continuar con sus actividades cotidianas.

Recordemos que durante el programa de estreno Coronel dijo presente pero de una manera que pocos imaginarían verlo porque tenía un férula, al tiempo que estaba apoyado en unas muletas para facilitar su caminar. Además, tomó la determinación de explicarle a la audiencia con claridad lo que había ocurrido.

Te puede interesar:

· ‘Mira Quién Baila All Stars’ comenzó con un accidente en la pista, que podría dejar fuera de la competencia a Gabriel Coronel

· Carlitos ‘El Productor’ y Clarissa Molina invitan a ver ‘Mira Quién Baila: All Stars’ con una divertida coreografía

· Audiencia de ‘Mira Quién Baila: All Stars’ pide que Toni Costa forme parte del jurado