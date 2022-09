Audiencia de ‘Mira Quién Baila: All Stars’ pide que Toni Costa forme parte del jurado

El programa ‘Mira Quién Baila: All Stars‘ llega con una nueva temporada que será estrenada el próximo domingo 9 de octubre a las 8p/7c y será transmitido por Univision, así lo han dejado saber a través de sus redes sociales. Además, Mane de la Parra y Chiquinquirá Delgado serán los encargados de conducir las galas.

A través de la red social de la camarita han ido revelando los nombres de algunos famosos que integrarán el jurado, esos serán: Paulina Rubio, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez. A su vez, Sherlyn González también dirá presente, solo que en esta ocasión le corresponderá estar en el backstage.

En esta ocasión existe una particularidad y se trata de Toni Costa porque ha sido por las redes sociales oficiales del mencionado programa en las que han estado solicitando su presencia. Varios internautas han pedido que él sea uno de los que forme parte del jurado.

Sin embargo, algunos seguidores han dicho que no ven justo que esté sentado perdiendo su talento. Por ello, otros han manifestado que debería ser uno de los coreógrafos para explotar sus conocimientos y el de los participantes que entregarán todo desde el 9 de octubre.

Hasta la fecha la producción de ‘Mira Quién Baila: All Stars’ no se ha pronunciado por este tema. Sin embargo, muchos no han perdido la fe de poder ver a Costa demostrando su talento una vez más para las cámaras de este programa de baile.

“#Tony de jurado”, “Pongan a Tony de jurado, es MUY PROFESIONAL“, “Y Toni Costa”, “Si Tony no está ni lo veo que baile. Tony Costa es el que pone la elegancia en la pista“, “Y queremos a Toni please”, “Y estará Toni”, “Espero que Toni Costa esté en esta temporada”, “Queremos a Toni, él es quien pone sazón a ‘Mira quién baila'”, “Espero a Toni Costa“, “Toni Costa de coreógrafo, bailarín y jurado”, “Falta Toni Costa, el mejor”, “Deberían poner a Tony de jurado, deben darle oportunidades a nuevas estrellas ya que es un profesional”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

A su vez, muchos se han estado preguntando quiénes serán los concursantes, y puede ser en los próximos días que los den a conocer.

Te puede interesar:

· Toni Costa y Evelyn Beltrán aceptan que el camino ha sido “difícil” pero desean seguir construyéndolo unidos

· Toni Costa y Evelyn Beltrán comenzaron a celebrar su primer aniversario de novios

· Toni Costa comenzó la celebración de su cumpleaños con una sorpresa de Evelyn Beltrán