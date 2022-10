‘Mira Quién Baila All Stars’ comenzó con un accidente en la pista, que podría dejar fuera de la competencia a Gabriel Coronel

La décima temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars 2022’ comenzó con un hecho histórico dentro de la competencia de los domingos de Univision: un lesionado antes de comenzar. Se trata de Gabriel Coronel, quien en uno de los ensayos tuvo un grave accidente, tanto que debió ser trasladado en ambulancia y podría quedar fuera de la competencia.

¿Qué le pasó a Gabriel? un esguince tan delicado y el pie tan hinchado que ni siquiera le pudieron hacer las placas para saber la severidad del daño.

ASÍ COMENZÓ TODO

Comencemos por el principio de esta primera gala, que empezó con la presentación de los participantes, Gabriel Coronel, María León, Michelle González, Jorge Anzaldo, Ana Isabelle, Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman y Miguel Martínez, con el musical de una de los tres jueces, Paulina Rubio.

Luego, como buena anfitriona, Chiquinquirá Delgado, quien es la presentadora desde que comenzó el reality de los domingos de Univision, le dio la bienvenida, ahora como su co-presentador a Mané de la Parra, quien de la emoción se le cruzaron al principio las palabras, pero luego salió aireoso.

Luego siguieron los jueces, Roselyn Sánchez como la presidente, Paulina Rubio, y el mejor bailarín de ballet del mundo, Isaac Hernández, que coincidieron que pedirán técnica con emoción.

Como te contamos Sherlyn González se suma al que será el trió de presentadores, pero desde el backstage, ya sea en el formato tradicional en el horario de Univision, como en VIX con un show especial que vivirá en la plataforma por siempre.

Como hemos visto en algunas temporadas pasadas, la dinámica fue de una primera ronda de duelos, y de los ganadores de cada pareja, una segunda ronda de los cuatro que lo hicieron mejor, según los jueces, del cuál decidieron que la ganadora de la noche fuera, como te contamos, Michelle González.

LA PRIMERA RONDA, LOS DUELOS

-MICHELLE GONZÁLEZ Y MIGUE MARTÍNEZ

El primer de la noche fue el único en donde los géneros fueron diferentes. Mientras ella bailó una rumba, él se fue por una quebradita bien mexicana.

Luego de ambas presentaciones, los jueces debutaron con sus críticas, que en esta primera gala estuvieron más cargadas de bondad que de detalles a corregir.

“Miguel me haces sonreír, y tú después de verte me voy al gimnasio”, les dijo Roselyn Sánchez rompiendo el hielo y terminó alabando la técnica de ambos…

En el caso de Isaac Hernández, que ya solo su mirada intimida, con dulzura acotó: “Me divertí muchísimo, felicidades están en muy buen punto de arranque, te perdiste un poquito en el arranque (Michelle)… Me gustó mucho que viviste cada minuto para siempre, que le pongas precisión de la cadera para abajo (Miguel)”.

Paulina fue más detallista con su devolución: “Ambos felicidades, me han puesto la carne de gallina que eso es lo importante. Michelle me gusta mucho con todo lo que pasó que te equivocaste saliste adelante, yo te daría un 10 porque no te perdiste en ningún momento, nos metiste en el personaje sexy. Miguel en mi casa hay un trocito de Sinaloa, creo que tienes esa picardía que todos necesitan, estás creando el personaje de guapo. Sin embargo, como eres guapo tienes que dar un poco más para no quedarte en eso”.

Pese a que les dijeron que los dos tienen un gran nivel, la ganadora de este primer dueto fue Michelle González.

-BRENDA KELLERMAN Y FERDINANDO VALENCIA

Es segundo dueto tuvo hasta una connotación personal porque fue entre esposos, sí a la pareja le tocó enfrentarse y no por casualidad, seguro por rating, en esta primera gala. Pero la pesadilla no terminó ahí, además tuvieron que bailar un tango, el género que, como te contamos, todos le tenían miedo.

Sin embargo, ambos supieron defenderse en la pista y se llevaron la siguiente devolución de parte de los jueces.

Isaac Hernández: “Había momentos de nervios entre ambos. Ferdinando me gustó mucho verte preciso, me gustaría verte con una energía constante mucho más”.

Paulina Rubio: “Ferdinando me gustó muchísimo, al ser actor no transmitiste que estabas nervioso… A ti te vi más nervios de cara Brenda, el tango es muy complicado con tu cara quiero que se vea tu sonrisa cuando estas bailando”.

Roselyn Sánchez: “Yo se que como eres bailarina lo de contar lo tienes constante, no te quiero sentir poquita, te quiero sentir grandota. Yo difiero de Pau, yo te noté muy en personaje, no seria, y Ferdi está contando en la mente, cuando no tuviste contacto con tu bailarina brillaste”.

En el duelo que enfrentaron a los esposos con el temido tango, el ganador fue el que dice que siempre pierde en las peleas familiares, Ferdinando Valencia, y por eso su festejo fue doble.

GABRIEL CORONEL Y MARÍA LEÓN

Este fue el momento de mayor incertidumbre, tristeza y a la vez solidaridad entre todos. Como te contamos al principio del artículo, Gabriel se lastimó, el estado de su pie es muy delicado. Pero recién esperaron a que llegara su turno para revelarlo, y fue él mismo, con un bota médica en su pie quien lo contó.

“Es muy dolorosa la situación, me llena de impotencia saber que ha habido tantos días de momentos de satisfacción y entusiasmo… Me tocó saltar por encima de una bailarina, y cuando caí se me dobló el pie por completo, sé que no se va a hacer fácil, será una recuperación muy complicada… Hay un esguince muy fuerte, se comprometieron ligamento, no voy a poder participar esta noche. Sin embargo, les dejo una gran compañera en este duelo… Le estoy poniendo todo mi esfuerzo de recuperación y espero poder estar en esta pista de baile“, dijo mientras espontáneamente el resto de los participantes se acercaron para apapacharlo.

Y aunque asegura que le pondrá toda las ganas en su recuperación, en este hecho histórico para ‘Mira Quién Baila’, donde nunca un participante se había lastimado antes de comenzar, es muy posible que deba abandonar la competencia.

Por supuesto, aunque María León quizás de todos modos hubiera ganador, debido a que no tuvo contrincante de duelo, pasó directamente a la segunda ronda.

Aunque de todos modos se llevó la devolución de los jueces:

“Increíble, me gustó muchísimo tu conexión con tus compañeros, se nota que estás disfrutando y eso se transmite”, le dijo Paulina.

“Demasiado con too much… Es la primera vez que te veo bailando, una coreografía bastante ambiciosa y lo hiciste magistral”, siguió Roselyn.

“Estoy de acuerdo con lo que dicen ellas, a mí me gustaría que fueras un poquito más allá, que no se notara que es una coreografía que la ensayaste mucho, sino que me muestres más”, sentenció Isaac.

ANA ISABELLE Y JORGE ANZALTA

Ellos fueron el cuarto y último duelo que cerraron esta primera ronda, de la primera gala de ‘Mira Quién Baila’… ¿Qué les tocó? Ritmo urbano.

Y aunque los tres jueces alabaron y re confirmaron que lo hicieron de maravillas, la ganadora fue Ana Isabelle, que se sintió su seguridad a pleno en la pista. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

SEGUNDA RONDA: POR GANAR LA NOCHE Chiqui Delgado, Sherlyn y Mané en la Gala 1. Foto: TelevisaUnivision

Como fuiste viendo arriba, los que pasaron a esta segunda ronda fueron María León, que bailó una samba accidentada, pues en una de las vueltas se le salieron los senos del traje. Ana Isabelle que dio cátedra en la pista con una bachata. Ferdinando, quien le tocó el segundo ritmo difícil, un baile de salón. Y cerró la noche Michelle González con un cha-cha-cha, que terminó siendo la ganadora. El festejo de Michelle González. Foto: TelevisaUnivision

