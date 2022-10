Grettell Valdez rompió el silencio y admitió haber sido víctima de violencia física: tuvo una relación con un celopata

La actriz mexicana Grettell Valdez conversó con el programa de YouTube “Amo Tv”, conducido por las integrantes de JNS Melissa y Angie, según reportó Mezcalent. En dicho medio, la villana de “Lo que la vida me robó”, recordó una de los romances que más daño le ha hecho y es que sufrió violencia física, ya que su pareja para ese entonces era un celopata.

“Tuve una relación en donde él era muy enfermo, era celopata. Quería tener control sobre mí y sobre mi carrera todo el tiempo. No le gustaba cuando yo tenía escenas de beso y hasta iba al foro cuando me tocaba grabar. La gota que derramó el vaso fue cuando en una de las locaciones alguien me preguntó por qué tenía moretones en el brazo y es que en sus ataques de celos me apretaba muy fuerte”, declaró.

La actriz no quiso confesar el nombre del ex novio con el que vivió estos días de oscuridad, pero sí señaló que éste finalmente recibió ayuda profesional. Recordó que éste también la buscó de nuevo para ofrecerle disculpas e intentó que se retomara la relación, pero ella ya no lo permitió.

Cabe señalar que la relación parece que no duró mucho, porque la mexicana no estaba dispuesta a soportar estar con alguien que ejercía también la violencia verbal, con discursos aprehensivos y sarcásticos en su contra.

