Jennifer Lopez y Jimmy Fallon publican un libro para enseñar español a los niños

Jennifer Lopez sigue cosechando éxitos y acaparando titulares tanto por su vida profesional como la personal gracias a un mediático currículum y sin duda es, a día de hoy, una marca registrada que traspasa fronteras.

Y es que entre todas las hazañas que ha conseguido la diva del Bronx, se encuentra ahora el de escritora, ya que se unió a Jimmy Fallon para escribir ‘Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure’, un libro infantil con el que buscarán que los niños aprendan a hablar español de forma divertida.

La obra contiene 48 páginas, fue ilustrado por Andrea Campos y su lanzamiento tuvo fecha este 11 de octubre como lo dio a conocer la propia Jennifer en sus redes sociales.

“¡Mi primer libro para niños con @JimmyFallon sale HOY! Estoy muy orgullosa de esta pequeña y divertida aventura bilingüe para jugar y no puedo esperar a que conozcas a Pollo”, describió en una publicación de su perfil de Instagram.

“Siempre todo es mejor #ConPollo, sobre todo cuando se inicia desde temprano a los niños a aprender español de una manera divertida!✨🐔🐤 Un agradecimiento especial a @Dreasdoodles por sus adorables ilustraciones que dan vida a nuestra historia”, añadió bajo una imagen en la que aparece sosteniendo el libro.

JLo y el presentador de ‘The Tonight Show’ llevan una gran amistad desde hace años y siempre habían querido colaborar juntos.

“Es un honor asociarme con @jlo en su primer libro para niños: ‘¡Con Pollo!’. Siempre nos divertimos mucho cuando nos reunimos y, con suerte, se refleja en este divertido libro ilustrado lleno de palabras que riman e ilustraciones adorables de @dreasdoodles. ¡Haz que tu hijo se ría y aprenda español CON Pollo!”, destacó Fallon en sus redes y agregó sobre la adquisición diciendo que estará “disponible en su librería local, biblioteca o cualquier lugar donde se venden libros”.

Aunque la esposa de Ben Affleck es la autora de las memorias más vendidas del New York Times, ‘True Love’, el lanzamiento de este año de ‘Con Pollo’ sirve como el primer libro para niños que ha escrito.

Por otra parte, además de ‘Con Pollo’, Jimmy Fallon ha publicado otros cinco libros para niños, pero este proyecto es diferente ya que está coescrito por Jennifer Lopez y nació de una idea impulsada por la artista en el set de ‘The Tonight Show’. View this post on Instagram A post shared by Jimmy Fallon (@jimmyfallon)

