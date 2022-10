Agenda de eventos: cultura y arte destacan esta semana

Celebración de la Herencia Hispana

El Comité Asesor Latino y NJPAC Latin ERG, Las Jardineras realizarán una celebración especial en reconocimiento del Mes Nacional de la Herencia Hispana, este jueves 13 de octubre, de 6:00 pm a 8:00 pm. El New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) brindará presentaciones especiales de invitados que representan diferentes partes de América Latina, tales como: Esperanza Azteca México; Hijos de Sr. de Muruhuay, de Perú; Quimbara y Carlos Urrego, de Colombia; San José de Newark, de Ecuador; y Tango Carolina Jaurena, de Argentina. Gratis. En el NJPAC’s Arts Education (24 Rector Street Newark, New Jersey). Informes: www.njpac.org o 888.GO.NJPAC (888.466.5722)

El grupo ecuatoriano San José de Newark./Cortesía

“Harlem Hellfighters” en el Teatro Pregones

La temporada principal 2022-23 de Pregones/Puerto Rican Traveling Theatre (304 W 47th St, New York, NY 10036) comenzó con una nueva puesta en escena de Harlem Hellfighters on a Latin Beat. Es la historia de un valor y una maestría musical extraordinarios que convirtieron al 369º de Infantería de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York en el regimiento más célebre de la era de la Primera Guerra Mundial. Mientras EE. UU. se prepara para entrar en la lucha armada, el genio director de orquesta James Reese Europe reúne una banda de regimiento totalmente negra de alto calibre sin precedentes. Establecido como un punto de orgullo en la historia afroamericana, es menos conocido que Lieut. Europa reclutó en Puerto Rico a 17 de sus ilustres músicos-soldados, entre ellos los grandes Rafael Hernández y Rafael Duchesne. En escena hasta el 23 de octubre. Entradas: https://pregonesprtt.org/

Cortesía Pregones

Festival de poesía en el Cervantes

El Festival de Poesía de las Américas de Nueva York 2022, organizado por la División de Artes y Ciencias Interdisciplinarias del City College de Nueva York en colaboración con la Asociación del Lugar de Nacimiento de Walt Whitman y el Instituto Cervantes de Nueva York, estará realizando su evento de clausura este viernes, de 6:00 a 8:30 pm. Los profesores y escritores Carlos Aguasaco, Yrene Santos y Carlos Velásquez Torres organizan este evento anual de lectura de poesía multilingüe. En el Instituto Cervantes NY (211 East 49th St, New York, NY 10017. Entrada gratuita mientras haya plazas disponibles. Información:https://nyork.cervantes.es/

Tango Lovers regresa con “Volver”

La aclamada compañía de espectáculos Tango Lovers regresa a los Estados Unidos directamente desde Argentina y Uruguay, para presentar su última producción “Volver”, que cuenta la historia de un grupo de artistas que se van de su país natal y luego de transitar el mundo y culturas nuevas vuelven años después. Durante ese tiempo el tango se vuelve refugio, encuentro, recuerdo – una seña de identidad que con orgullo deciden mostrarla al mundo. El espectáculo va plasmando la evolución del fenómeno tanguero, las influencias que fue teniendo y las fusiones que realizó para transformarse en lo que es hoy, una música de prestigio mundial, patrimonio de la humanidad. Este sábado 15 de octubre, a las 8:00 pm en el On Stage At Kingsborough (2001 Oriental Boulevard, Brooklyn). Para más información: www.tangolovers.com

Cortesía

Pelea de tallado de calabazas en el NYGB

El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) celebra el Pumpkin Carving Face-Off Weekend, un evento de tallado de calabazas que tendrá lugar este sábado y domingo, de 10 am a 6 pm. El sábado, tres maestros talladores de calabazas luchan en una ronda de intensos desafíos, organizado por el escultor profesional y tallador de calabazas Adam Bierton, ganador de la serie Halloween Wars de Food Network. El domingo, Bierton regresa para mostrar sus propias habilidades. Cada día, los visitantes también tienen la oportunidad de diseñar sus propias minicalabazas y disfrutar de otros eventos de NYBG Fall-O-Ween. Información: https://www.nybg.org/event/fall-o-ween-2022/pumpkin-face-off/

Cortesía NYBG

Adopte un perro “sato”

South Street Seaport Museum se asoció con Animal Lighthouse Rescue para organizar un evento de adopción de cachorros, donde podrá conocer a nueve perros transportados desde Puerto Rico a Nueva York, este domingo 16 de octubre de 2022 de 11 am a 3 pm. en el Pier 16 (Fulton y South Streets). Animal Lighthouse Rescue rehabilita perros callejeros llamados “satos” en Puerto Rico. Pase por el muelle 16 para darle a uno de estos adorables y resistentes animales una nueva familia. Para más información, visite seaportmuseum.org/animal-adoption.

Shutterstock

Arquitectos mexicanos en el Museo Noguchi

La Fundación Isamu Noguchi y el Museo del Jardín presenta In Praise of Caves: Organic Architecture Projects from Mexico by Carlos Lazo, Mathias Goeritz, Juan O’Gorman, and Javier Senosiain. La exposición combina una selección de proyectos de Carlos Lazo, Mathias Goeritz, Juan O’Gorman y Javier Senosiain que exploran la adaptación de las estructuras naturales a la vida moderna, los beneficios prácticos y ambientales de mudarse bajo tierra, y cómo la humanidad podría reconectarse con la esencia de la felicidad de vivir en armonía con la naturaleza. A partir del 19 de octubre hasta el 26 de febrero 2023. The Noguchi Museum está ubicado en el 9-01 33rd Road (en Vernon Boulevard) Long Island City, Queens. Abierto de miércoles a domingo, de 11:00 am a 6:00 pm. Se recomienda reservar con anticipación, en la página: noguchi.org/visit

El arquitecto mexicano Javier Senosiain. Foto:Alfredo Estrella/ Getty Images

8282, una experiencia gastronómica coreana

Si desea salir de la monotonía y probar las delicias de la comida asiática, no dude en visitar el restaurante 8282, donde podrá disfrutar de la comida coreana moderna. El chef Bong Le Jo y su socia Jee Kim se mantienen al día con las tendencias culinarias de Seúl, modificándolas con un toque neoyorquino. El menú se divide en dos categorías: platos pequeños llamados Anju, que een coreano significa comida que se come con alcohol, entre los que resaltan el Tuna Tartare, que sorprende por su frescura y delicado sabor; y platos compartidos más grandes llamados Banju, que significa alcohol combinado con buena comida, entre los que destacan el L.A. Iberico Pork Galbi, cerdo ibérico marinado en soya a la parrilla con ssamjang y brócolini asado con vinagreta de pimiento rojo. El lugar cuenta además con un interesante menú de cócteles. Ubicado en el 84 de Stanton, Manhattan, de miércoles a domingo, de 5:00 a 11;30 pm. Información: https://www.eightwoeightwo.com/