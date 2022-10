Alerta por tormenta fuerte en el área triestatal esta noche; NY Yankees suspendió juego en anticipación

Un sistema frontal traerá lluvias de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas en la región desde esta tarde y durará toda la noche, anunció el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su cuenta Twitter.

El segundo juego MLB en las semifinales de la Liga Americana (ALDS) previsto para esta noche entre NY Yankees y Cleveland Guardians en El Bronx ha sido suspendido debido al pronóstico climatológico. Se jugará en cambio mañana viernes a las 1:07 p.m., con los mismos tickets de acceso que se habían emitido para hoy. El estadio se abrirá al público desde las 11:30 a.m. A strong frontal system will bring moderate to heavy rainfall, gusty winds, and embedded thunderstorms to the region Thursday afternoon into Thursday Night. Here's the latest breakdown of the concerns we have for today. #NYwx #NJwx #CTwx #NYCwx #LIwx pic.twitter.com/N9WWpxnrpO— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 13, 2022

Un frente frío que se mueve por el noreste afectará partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, según los meteorólogos. Si bien el cielo hoy ha estado nublado y han caído precipitaciones débiles, “el clima más impactante llega más tarde en el día y en las horas de la noche como una línea de fuertes lluvias que se desplaza hacia el este”, dijo el NWS. “No se pueden descartar ráfagas de viento dañinas aisladas, así como el potencial de inundaciones urbanas, repentinas y de pequeños arroyos”.

Se espera lo peor de la tormenta al norte de la ciudad de Nueva York y en el este de Long Island hasta la madrugada del viernes, alertó Fox News. Las ráfagas de viento podrían ser de hasta 60 mph, además de posibles tormentas eléctricas severas aisladas y un tornado débil.