Christian Chávez habla de las ausencias de Dulce María y Poncho Herrera en la boda de Maite Perroni

Christian Chávez fue uno de los invitados a la boda de Maite Perroni, su ex compañera de RBD, quien se unió al productor Andrés Tovar en medio de una romántica ceremonia a la que asistieron familiares y amigos.

Chávez estuvo en la boda acompañado de Anahí y Christopher Uckermann, también ex integrantes de la agrupación mexicana que revolucionó al mundo. Sin embargo, la banda no estuvo completa: faltaron Dulce María y Poncho Herrera.

Sobre estás ausencias fue cuestionado Chávez, quien respondió con mucha sinceridad ante la situación: “La verdad es que no sé, o sea, es que no se. Creo que Poncho no estaba en México y creo que Dulce está grabando ya algo más. La verdad no se porque yo no soy el de la boda ni el de prensa. Lo que sí les puedo decir es que todos estamos muy bien”, dijo entre risas al final.

Maite Perroni y Ándres Tovar se casaron en El Santuario Resort de Valle Bravo, México. Este lugar resalta por sus grandes áreas verdes y las hermosas vistas que tiene desde cualquier lugar, incluyendo hacia el lago.

En ese lugar la pareja se dio el “sí”, rodeados de sus seres queridos. La boda sirvió no sólo para reunir a parte de RBD, sino también para que ellos durante la celebración cantaran “Rebelde”, el tema principal de la telenovela que los llevó a la cima del estrellato.

En las redes sociales los fanáticos de esta telenovela y de la agrupación estallaron de la emoción tras el reencuentro en el que recordaron estas etapas de sus vidas. “Estooooo es vidaaa para los que amamos RBD”, dijo uno de esos fanáticos.

Después de dar el “sí” en el altar, Maite Perroni y Andrés Tovar caminaron por el altar y ella sufrió un ligero tropiezo tras bajar un escalón, pero la situación no pasó a mayores pues ella, de la mano de su ya esposo, pudo recobrar el equilibrio y entre risas con su amado siguió su caminata.

Sigue leyendo: Conoce el resort donde Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron

Maite Perroni estuvo a punto de caer mientras caminaba por el altar en su boda

“Eres mi sentimiento más bonito”: las palabras de Maite Perroni a Andrés Tovar