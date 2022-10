Jomari Goyso recibe la llamada de Ana Bárbara en su cumpleaños: él dice que la cantante le dio un regalo que no se puede comprar

Jomari Goyso recibió la llamada de la cantante mexicana Ana Bárbara, una de sus más cercanas amigas, durante el día de su cumpleaños. El estilista y especialista en moda estaba acostado en la cama cuando la intérprete lo videollamó, para felicitarlo, cantarle ‘Las mañanitas’ y ver qué estaba haciendo él en este día especial.

La cantante le aseguró en la videollamada que había pasado el día intentando acordarse de cuál era su canción favorita para Jomari Goyso. En medio de muchas risas, la cantante le pidió a Goyso que prendiera alguna luz para tomar una captura de pantalla del momento.

En medio de la llamada la intérprete entonó la letra de algunas canciones. “Te amo, pasatela super” le dijo Ana Bárbara al final de la conversación.

Goyso decidió compartir este momento con sus millones de seguidores de Instagram, escribiendo un texto en el que expresó sus emociones: “EL REGALO QUE NADIE ME PUEDE COMPRAR!! y Ana Barbara me regaló! Que es una sonrisa! Te amo! Aunque alguien no entienda nuestro humor o nuestra amistad! Te amo!”, le dijo el español a la mexicana.

En enero, después de que Goyso regresara de sus vacaciones en España, él cumplió uno de sus más grandes sueños de la mano de Ana Bárbara: el especialista en moda y belleza cantó junto a la intérprete.

“Las cosas que se hacen en familia tienen una magia que nadie puede replicar! La reina grupera tiene una sección en sus plataformas digitales que se llama #elpalomazobarbaro en el que canta canciones con cantantes amigos de ella, aunque yo no soy cantante, entre bromas y retos quiso hacerme realidad el sueño de cantar junto a ella y esta vez me toco a mi!”, dijo Goyso en ese momento, tras cantar ‘Lo dejaría todo’, de Chayanne, desde un bar en la ciudad de Miami.

