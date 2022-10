Lili Estefan posa para la portada de una revista y causa sensación en un vestido rosa

En un vestido rosa con amplia falda y gran escote posó Lili Estefan para la portada de la revista dominicana Ritmo Social. La presentadora de televisión de origen cubano publicó en su cuenta de Instagram un video presumiendo el elegante vestido que usó para este proyecto y enamoró a muchos de sus millones de seguidores.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ lució su cabello ondulado cayendo sobre sus hombros descubiertos y accesorios en color dorado. Con mucha energía ella habló sobre este proyecto, el cual se realizó en un hotel en la ciudad de Miami, e invitó al público a estar atentos para no perderse finalmente la publicación de estas fotos de portada.

“Ese color, ese vestido te queda espectacular”, “Siempre tan hermosa amiga querida, brillas con luz propia”, “Queen ! El vestido maravilloso”, “Hermosa te ves con ese vestido Lili, y el color wow” y “Lili está bello ese color, te queda bien” son parte de esos mensajes que le han dejado sus seguidores tras este abrebocas de lo que será la portada de Ritmo Social.

Hace unos días Lili Estefan también publicó un video desde los pasillos de ese hotel en Miami donde están trabajando en este proyecto. Allí lució un top azul de plumas debajo de un saco y pantalón blanco. Allí cautivó a sus seguidores con el estilo de cabello que usó: su melena estaba por sobre sus hombros con ligeras ondulaciones y le dijeron que hasta parecía una quinceañera con ese corte.

“Felicidades Lili, tienes muy bonito tu pelo”, “Me encanta el pelo como lo tienes!! You look beautiful!”, “Te ves guapísima y lo que le sigue con esa cabellera bellísima”, “Wow! @liliestefan este look te queda espectacular, te ves muy joven el corte de pelo y tú outfit on point”, “Ese cabello te favorece, hay que cambiar a medida que maduramos” y “Está preciosa Lili, con este pelo se ve de 15”, le dijeron.

