Los zapatos de Lili Estefan causan sensación en Instagram

Lili Estefan publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce desde uno de los sofás ubicados en el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’ y un detalle de su outfit llamó la atención de varios de sus seguidores: sus zapatos.

La conductora de origen cubano posó con una falda de color blanco, una camisa de color caramelo y los tacones en color marrón con detalles circulares en tonos tierras rodeando sus tobillos enloquecieron a su público. Los zapatos de Estefan combinaron a la perfección con todo el look y resaltaron debido al cruce de piernas de la presentadora.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron los seguidores a Lili Estefan sobre sus zapatos: “Esos zapatosssss no puedooooooooooooo”, “ El outfit me encanta y los zapatos más”, “Bella pero también me encantan tus zapatos”, “Me encanta sus zapatos”, “Hermosa, te pasaste con los zapatos, que hermosos” y “Que bellisimos tus zapatos. Siempre tan guapa” son los comentarios más destacados de la publicación que ya cuenta con más de 4,600 me gustas.

Lili Estefan constantemente recibe el amor de sus millones de seguidores en las redes sociales. Hace algunas semanas la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ caminó en un vestido negro con una rosa en la mano, junto a Jackie Guerrido, y uno de sus fans no perdió la oportunidad de dedicarle unas lindas palabras. “Cada día más hermosa @liliestefan y transmites mucha felicidad”, le dijeron a la conductora de Univision.

Asimismo, frecuentemente Lili Estefan presume de sus atributos en videos o fotos publicadas en su Instagram. Con una falda blanca, camisa y tacones en verde aceituna, ella se contoneó como toda una modelo mientras se quitaba sus lentes de sol. De esa manera, y con mucha elegancia y actitud, también cautivó a su público.

“Hola, muy bonito tu outfit, que tengas un lindo día”, “Lili: hablemos de esos zapatos espectaculares por favor. Gracias”, “Hermosa guapísima como siempre espectacular” y “Así es Lili, súper guapa y elegante siempre”, le dijeron en esa oportunidad.

