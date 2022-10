Los seguidores de Lili Estefan enloquecen con su corte de cabello: “Te ves fabulosa con ese look”

Lili Estefan apareció desde los pasillos de un hotel en la ciudad de Miami luciendo un pequeño top azul de plumas y un traje de sacó y pantalón blanco para enviarle un mensaje a sus millones de seguidores sobre un proyecto en el que está trabajando. Sin embargo, lo que más llamó la atención de muchos de sus fanáticos fue su corte de cabello, por sobre los hombros y con ligeras ondulaciones.

El cabello de la conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ se posa sobre sus hombros ligeramente y se mueve con gracia a medida que ella hace movimientos con todo su cuerpo. Muchos fueron los comentarios que le dejaron sobre este look. Incluso, señalaron que parecía una quinceañera. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a Lili Estefan en esta publicación:

“Felicidades Lili, tienes muy bonito tu pelo”, “Me encanta el pelo como lo tienes!! You look beautiful!”, “Te ves guapísima y lo que le sigue con esa cabellera bellísima”, “Wow! @liliestefan este look te queda espectacular, te ves muy joven el corte de pelo y tú outfit on point”, “Ese cabello te favorece, hay que cambiar a medida que maduramos” y “Está preciosa Lili, con este pelo se ve de 15”, son algunos de las opiniones que se pueden leer en la publicación hecha por la presentadora de televisión.

Lili Estefan de manera frecuente se gana los buenos comentarios de sus más de 3,6 millones de seguidores por sus looks y la apariencia que refleja. Constantemente en su cuenta de Instagram va presumiendo de sus atuendos y compartiendo parte de su día a día con sus fanáticos.

“Cada día más hermosa @liliestefan y transmites mucha felicidad”, le dijeron a la conductora de Univision hace unos días cuando caminaba junto a Jackie Guerrido por los pasillos del canal de televisión.

