Ronald Acuña Jr.: “Ya me perdí una postemporada, no me voy a perder otra”

Ronald Acuña Jr. encendió todas las alarmas de los Bravos de Atlanta en el segundo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante Phillies de Philadelphia, todo esto después de recibir un fuerte pelotazo en su muñeca derecha y tras ser atendido por todo el cuerpo médico de los actuales campeones, los fanáticos comenzaron a preocuparse.

No obstante, el mismo venezolano tuvo la fuerza de continuar en el encuentro y ser parte de la victoria de los actuales campeones para nivelar la serie a un juego ganado por bando. Además, el estelar jardinero no quiere volver a perder una nueva postemporada y así se lo dejó saber a los medios.

“Ya me perdí una postemporada, no me voy a perder otra”, comentó Ronald Acuña Jr. a los medios de comunicación.

Es importante resaltar que, Acuña Jr. se perdió la pasada postemporada cuando sufrió una rotura de ligamentos en una de sus rodillas casi a la mitad de la temporada regular, por lo que en esta oportunidad, el pelotero estrella de los Bravos de Atlanta no quiere perderse un partido más en esta instancia.

“Ganamos. Todo se siente bien, no lo he visto. Estoy seguro de que está bien”, añadió Brian Snitker a Las Mayores.

Para los Bravos de Atlanta, es muy importante tener saludable al 100% al venezolano que, de alguna u otra manera ha luchado con muchos problemas físicos a lo largo de la campaña y más con respecto a su rodilla operada.

Por último, el estar actualmente disputando una nueva postemporada en su carrera, le da una mayor fuerza para él y su equipo, sin importar lo complicado que sea la intensidad actual de juego. Además, el venezolano también quiere un nuevo anillo de Serie Mundial en su carrera.

