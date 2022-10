Doña Rosa está feliz por la casa que pudo comprar gracias a Lupillo Rivera

El cantante Lupillo Rivera ayudó a su madre Doña Rosa a que comprara una casa y ese favor es uno que la matriarca Rivera no puede olvidar.

Esta información la difundió en su canal de YouTube, llamado Doña Rosa Rivera Cocina. En este episodio se habla sobre lo vanidoso o no que es Lupillo.

Toda esta discusión se hizo partiendo de todo lo que ha dicho Mayeli Alonso, exnovia de Lupillo, sobre él. También se dice que muchas parejas se han quedado con parte del dinero y propiedades del hermano de la fallecida Jenni Rivera.

La madre de los Rivera dice “Con todo respeto, Mayeli, de eso que vio Lupe, cuánto se ganó ella, para que ella esté reclamando después y si va a decir las cosas como son, que sean como son. Lupe en Chihuahua compró un rancho, puso un friego de árboles, creo que eran 1,200 de nuez, y en chino y en seco se los quitaron. Eso por qué no lo dice”.

Doña Rosa dijo: “El gusto me lo di. El gusto de que mi hijo, Lupillo, me diera para comprar una casa, me lo dio y por qué, porque lo merezco, porque soy su madre”.

La casa en cuestión no es habitada actualmente por Doña Rosa, pero sí por una familiar de ella a la que llama ‘Tía Tere’.

Doña Rosa también tiene claro que cuando ella muera, la casa pasará a ser propiedad de su hijo y ya él podrá decidir qué hacer con ella. Asegura que esto ya es parte del testamento.

