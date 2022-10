Entrenador del PSG explota contra la prensa por el tema Mbappé: “Nunca me creen y escriben lo contrario a lo que digo”

El resurgir de la polémica novela de Kylian Mbappé y su posible salida del Paris Saint-Germain (PSG), se ha convertido en uno de los temas más hablados del fútbol en los últimos días. Sin embargo, al ser consultado por el mismo, el entrenador Christophe Galtier se mostró molesto con la prensa y afirmó que “escriben lo que quieren”.

Galtier vivió una tensa conferencia de prensa previa al clásico de Francia entre el PSG y el Olympique de Marsella, la cual estuvo casi en su totalidad sobre el tema Mbappé, pero el técnico no se guardó nada y acusó a los medios de comunicación de tergiversar la información.

“Diga lo que diga nunca me creen, escriben lo contrario a lo que digo. Les digo que va todo bien, que son solidarios y decís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores”, puntualizó el dirigente que vive su primera campaña al frente del conjunto parisino.

🎙 Conferencia de prensa de Christophe Galtier en la previa de Paris Saint-Germain 🆚 Olympique de Marsella. 🔴🔵https://t.co/V7v55cmOtG — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 14, 2022

Sobre la supuesta discordia que existe internamente en la plantilla, el entrenador no la desmintió en sí, pero alegó que es mucho mejor de lo que han dicho algunos medios. “Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí que les digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que decís y podéis imaginar”, indicó.

En cuanto al tema que surgió el martes previo al partido entre Benfica y PSG por la Champions, que asegura existe un supuesto disgusto de Mbappé con la directiva, Galtier aseveró que el jugador habló en el campo y demostró que todo está bien al ser elegido MVP del juego.

“Yo tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Respondiendo a lo de Kylian, no hablé con él sobre el rumor, pero lo he visto muy comprometido en su preparación y serio en su actitud”, sentenció.

