Putin señaló que no ve “la necesidad” de dialogar con Joe Biden ni siquiera en la cumbre del G20

El dirigente ruso Vladimir Putin dijo este viernes que no ve “la necesidad” de hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni siquiera durante la cumbre del G20 el próximo mes.

“Deberíamos preguntarle a él si está dispuesto a hablar conmigo o no. Para ser honesto, no veo la necesidad”, dijo Putin en una conferencia de prensa en Astaná (Kazajistán), donde participa de una cumbre regional.

De hecho, el político ruso no tiene aún decidido asistir a la cumbre. “El tema de mi viaje no se ha decidido. Sin duda Rusia participará. Aún estamos pensando en el formato”, señaló.

A inicios de semana, Biden dijo que no descartaba reunirse con el inquilino del Kremlin durante la cumbre del G20 prevista a mediados de noviembre en Bali, Indonesia.

En su comparecencia ante los medios, Putin se refirió también a otros temas. Por ejemplo, dijo que no considera necesarios más ataques masivos contra la infraestructura ucraniana, después de haber destruido aproximadamente un tercio de la red eléctrica del país, mientras sus tropas retroceden en todos los frentes de combate ante la ofensiva de las fuerzas ucranianas.

“Catástrofe global”

“Ahora no hay necesidad de ataques masivos. Ahora tenemos otros objetivos, ya que de unos 29 objetivos planificados solo siete no fueron destruidos, según planes del Ministerio de Defensa”, afirmó. “Pero los están completando, estos objetivos”, añadió, al recalcar que de momento no es necesario efectuar una nueva oleada de bombardeos, “pero más adelante, veremos”.

Asimismo, sostuvo que un choque directo entre Rusia y la OTAN supondría una “catástrofe global”. “La participación de cualquier fuerza militar en un contacto directo, en un enfrentamiento directo con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que puede llevar a una catástrofe global”, explicó el dirigente, cuyo Ejército está en serios aprietos en su invasión a Ucrania, por lo que se vio obligado a movilizar a 300.000 hombres, según cifras entregadas por el Kremlin. Al respecto, Putin aseguró que no prevé ampliar ese despliegue.

Ante las numerosas denuncias de que movilizados son enviados al frente sin ninguna preparación militar, anunció que impartirá órdenes al Consejo de Seguridad de Rusia para que realice una inspección de cómo reciben instrucción los ciudadanos movilizados. “Todos los ciudadanos llamados a filas deben recibir preparación”, subrayó el político ruso.

