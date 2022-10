Belinda sorprende con radical cambio de look tras mostrarse sin cabello y aseguran que está “cerrando ciclos”

La cantante Belinda desde hace algunos días ha ocupado los titulares de la prensa nacional e internacional, luego de haberse proclamado como la santa patrona de los amarres, momento que quedó registrado durante su más reciente presentación en México.

Sin embargo, la española ahora resalta por un nuevo y particular look donde se le puede apreciar que posa de una manera bastante sensual y en bikini para sus más de 15,7 millones de seguidores para la red social de la camarita. A su vez, lo más llamativo fue verla sin cabello.

La también actriz sale acostada en el piso donde se le puede apreciar un aspecto un tanto futurista, no solamente por la nueva apariencia de su cabellera, también por algunos dibujos que lleva en la piel, mientras que en el pie de foto mencionó a “@abrahammateo”, lo que podría indicar que se trataría de un video musical.

La ex de Christian Nodal no pudo escapar de las infinidades de comentarios que se presentaron al mostrarse de esta manera tan peculiar, y es que en menos de 24 horas de publicación ya superó las dos mil impresiones, así como cuenta con más de 200 mil ‘Me gusta’.

“Me parecía que eras de otro planeta”, “Cerrando ciclos”, “Cuando le digo al peluquero que solamente las puntas”, “La más greñuda”, “Creo que Belinda es de las pocas mujeres que se ve hermosa hasta pelona”, “Ya queremos ver el video”, “Estás de pelos”, “En cualquier faceta me sigues enamorando”, “La Diosa a la que le rezo”, “Como sea te ves toda una DIOSA”, “Por ti le echo ganas a la vida”, “Eso ya es lo siguiente a cerrar ciclos”, “Santa Belinda”, “Acaso hay un estilo que no te pueda quedar?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

A su vez, muchos volvieron a recordar en la cajita de testimonios la oración que destacó durante su presentación en Guadalajara, fue así como resaltaron lo bien que se puede ver “Santa Belinda” con cualquier look que se proponga.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lleven tatuado amén”, decía la “oración”.

