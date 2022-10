Dayanara Torres y la cara que puso por el nuevo integrante de la familia entre Marc Anthony y Nadia Ferreira

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres durante el show de ‘El Gordo y La Flaca‘ reaccionó tras la determinación que tuvo Marc Anthony y Nadia Ferreira de querer ampliar su familia. A su vez, se trata de una nueva mascota que lleva por nombre Blue.

La conductora del programa, Lili Estefan mencionó: “Dayanara, siempre te toca“.

Posteriormente, Clarissa Molina fue la encargada ofrecer los pormenores sobre el cachorro que ahora tiene la pareja, y es que dijo: “Acabo de caer en cuenta de la primera persona de la que voy a hablar en redes sociales es Marc Anthony. Wow, a Dayanara siempre le toca”.

La puertorriqueña hasta la fecha se ha mostrado sensata ante cualquier situación que la relacione con el padre de sus dos hijos. Por ello, respondió a las conductoras de televisión lo siguiente: “Normal”.

Los comentarios en la plataforma de YouTube no se hicieron esperar y mencionaron que no vieron prudente esta noticia al estar Torres presente. Sin embargo, la ex del intérprete de ‘Flor Pálida’ siempre se ha mostrado bastante madura luego de haber terminado su relación amorosa y que además tuvieron dos hijos.

“No fue apropiado que pusieran esa noticia de Marc Anthony”, “El abuelito enseñando a su hija su mascota”, “Esto es malísimo para tu salud mental, no te sigas destruyendo”, “Yo pensé que era otro hijo que había tenido Marc”, “Marc Anthony con su hija”, “Dejen de darle publicidad a Marc Anthony y a su nieta”, “No sé cómo Dayanara siendo tan bella se pudo enamorar de Marc Anthony”, “Dayanara tiene mucha clase. Nada que ver con las otras parejas de Marc”, fueron algunos comentarios que se registraron.

Recordemos que fue en el año 2003 cuando el matrimonio de Torres y Anthony finalizó, debido a los fuertes rumores que se registraron por una supuesta infidelidad. Además, se había comenzado a decir que aparentemente él tendría a una fanática embarazada, con el transcurrir del tiempo se dieron cuenta que todo era falso.

Blue ya tiene una cuenta en Instagram, y aunque es bastante nuevo ya supera los 15 mil seguidores.

