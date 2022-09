Dayanara Torres explica el motivo que la hizo mantenerse junto a Marc Anthony pese a que la relación no funcionaba

La modelo Dayanara Torres ha sido una persona exitosa y así lo mantenido durante las últimas semanas, pues estuvo en varias emisiones de ‘La Mesa Caliente’ y lo más reciente fue en ‘El Gordo y Flaca’, mientras Lili Estefan estuvo por algún tiempo de vacaciones por Europa.

En esta oportunidad quiso hablar de aquello que la hizo mantenerse al lado de Marc Anthony, y es que se trataba del bienestar de sus hijos Ryan y Cristian. Sin embargo, no quiere decir que no se había dado cuenta que la relación de pareja ya no daba para más, así lo dejó saber durante un podcast con Giselle Blondet.

“Mis papás fueron los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas, sí pasaron por muchas cosas que pasan en familia. Mi mamá se quedó en la relación por nosotros“, comenzó diciendo la también actriz.

“Cuando yo tenía 21 años, ellos se divorciaron. Pero, por lo menos nos dieron esa unión, esa familia que necesitábamos aunque a veces pensábamos que no es lo correcto estar en una relación si no estás feliz”, explicó la Miss Universo 1993.

La determinación que llegaron a tomar sus padres hace años fue un claro ejemplo para ella poder permanecer junto al salsero cuando estuvieron casados, pues desde su percepción lo más importante siempre serían sus hijos.

“Así pasó en mi vida. Creciendo… en esos tiempos no se hablaba de esas cosas. No había una comunicación tan amplia como la que tenemos ahora, así que lo que yo aprendí es lo que yo viví”, dijo la exesposa de Marc Anthony.

Torres explicó que desde muy pequeña siempre le mostraron en su hogar que cuando dos personas tienen un enlace matrimonial que fue producto del amor, pues deberían permanecer ahí por el resto de sus vidas.

“Entonces sí, de cierta manera decía: ‘Yo me casé, esta es la persona que escogí y si salió de esta manera, eso fue lo que escogí. Pero eso fue lo que me enseñaron, que si te casas por amor, pase lo que pase esa fue la persona que elegiste y ahí te tenías que quedar”, añadió. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

“Pero eso fue lo que yo aprendí. Quizás por eso estuve en esa relación que yo sabía que no era la perfecta, ¡y ahora mira!“, dijo.

Te puede interesar:

· Dayanara Torres se pronunció por el compromiso de su exesposo Marc Anthony con Nadia Ferreira

· Dayanara Torres festejó el cumpleaños del hijo menor que tuvo con Marc Anthony

· Dayanara Torres presumió su esbelta figura con un enterizo blanco en Puerto Rico