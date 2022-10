Gerard Piqué saldría del FC Barcelona según el streamer Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos, reconocido por su trabajo en Twitch y también amigo y socio del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró en una reciente transmisión que el jugador saldrá del club en el próximo mercado de fichajes de verano.

Aunque aseguró que solo se trata de una opinión y no de una confirmación, la cercanía de Ibai Llanos con Piqué deja claro que es algo que probablemente pase.

“No tengo ningún tipo de duda de que Piqué se irá. Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona“, comentó sobre Piqué.

También expresó que el catalán se ha dado cuenta de que por primera vez no se encuentra rindiendo futbolísticamente en el equipo y que por eso daría un paso al costado.

“Es la primera vez que él ve que no es útil para el Barcelona. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es”, agregó en la plataforma Twitch.

Por último señaló que conoce a Piqué y que solo el hecho del cariño que tiene y siente por los Blaugranas se apartaría.

“Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barcelona solo por respeto al equipo“, finalizó.

Ibai Llanos y Gerard Piqué tienen años de amistad y gracias a ello han logrado trabajar en proyectos como el equipo de eSports KOI o en su defecto haber creado el Mundial de Globos.

