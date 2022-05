¿A Bad Bunny le gusta el Real Madrid? El boricua le respondió a Ibai Llanos en Twitch [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En la semana de la final de la UEFA Champions League el streamer Ibai Llanos tuvo como invitado en su canal de Twitch al reggaetonero Bad Bunny, una entrevista que le ha dado la vuelta al mundo porque son de los mejores en lo que hacen. Y el español aprovechó de preguntarle al cantante por el Real Madrid.

“¿Te gusta el Real Madrid, Benito, o no eres muy fan del Real Madrid?”, le preguntó Ibai con claridad al puertorriqueño para intentar sacarle una declaración precisa en vísperas de final de Liga de Campeones. Sin embargo, Benito no se mojó y regateó, como si se tratase de un futbolista.

“No, yo no puedo contestar a esas preguntas. Eso trae enemistades. Eso trae enemistades. Me bajan… me bajan las ventas”, dijo Bad Bunny entre risas. Muchos madridistas creen que sí es del equipo blanco por sus risas en la entrevista.

Quien sí es madridista es Ibai Llanos, quien se fue desde España hasta París para vivir la final de la Champions League en un lugar privilegiado. Incluso el Real Madrid subió una foto en sus redes del streamer junto a Álvaro Arbeloa con el caption: “Nuevo refuerzo…”. Luce la nueva camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal 10.

En ese misma entrevista se hizo viral el momento en el que Ibal le pregunta a Bad Bunny sobre lo que hace para relajarse: “¿Cómo te relajas, Benito?”, “Me jalo una paja”, le contestó y ambos no aguantaron reírse. “Yo me hago dos”, le respondió Ibal para seguir con el buen rollo. View this post on Instagram A post shared by Ibai (@ibaillanos)

Ibal ha tenido a grandes invitados en su canal y especialmente con Bad Bunny estaba nervioso al comienzo y lo reconoció en directo: “Estoy muy nervioso, eh. Perdóname”.

Te podría interesar:

– Liverpool FC vs. Real Madrid: alineaciones probables, horarios y cómo ver la final en EE.UU.

– Colombiano Luis Díaz está listo para la final de la Champions: “Siempre soñé con una final contra el Real Madrid”

– ¿Real Madrid o Liverpool? Una tortuga predice quién ganara la final de la Champions League