Florinda Meza dice que vive sin lujos y La Chilindrina se ríe de ella

La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha negado que ella tiene una gran fortuna y que vive entre lujos. Esta declaración la dio a varios medios de comunicación.

Antes de estos comentarios, varios medios de comunicación habían asegurado que Meza contaba con un fortuna recaudada con todos los programas del fallecido Chespirito, siendo ‘El Chavo del 8’ uno de los más importantes. Se dice que en su cuenta hay $20 millones de dólares.

Según el programa ‘Sale el sol’, Meza dijo: “Ojalá fuera cierto. Roberto lo decía, tenemos mucho menos que lo que la gente cree pero más de lo que soñé ¿por qué? porque sabíamos vivir sencillamente”.

Continuó desmintiendo información difundida en medios al decir: “Yo no vivo ni en El Pedregal, ni en Las Lomas. Yo tengo una casa en la Colonia del Valle, que es colonia proletaria”.

Así mismo la actriz pidió a todos ser más responsable con la información que difunden, principalmente porque con toda esa información la ponen a ella en peligro. Asegura que ella ni vendiendo su casa en Ciudad de México y la de Cancún podría reunir $20 millones de dólares.

También aseguró que los que se hicieron millonarios con todas las producciones de Chespirito fue la empresa y no ella, ni su esposo, ni ningún otro actor involucrado. Dice que lo que más recibió por capítulo fueron $10,000 pesos mexicanos.

Después de que salieran al aire estas declaraciones de Florinda Meza, el programa ‘De Primera Mano’ fue en búsqueda de declaraciones de la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina.

De las Nieves no pudo evitar soltar una carcajada y luego dijo “No puedo decir nada, porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, no sé nada. Cada quien su vida, cada quien su estilo”.

Aunque no se sabe con qué intención Florinda Meza calificó de “proletario” la Colonia del Valle, sí se sabe que esta comunidad al sur del centro de Ciudad de México inició como un barrio para la aristocracia mexicana.

Incluso la Colonia del Valle fue distinguida en 2014 como uno de los vecindarios de mayor plusvalía de la capital mexicana y como el segundo como mejor calidad de vida.

También te puede interesar:

– Florinda Meza y Shakira enfrentan nuevo escándalo de presunta demanda por plagio

– María Antonieta de las Nieves está en busca de un compañero de vida y no descarta la posibilidad de volverse a casar

– Florinda Meza reaparece en redes sociales con un golpe en la cabeza y explica qué le pasó