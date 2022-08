Florinda Meza y Shakira enfrentan nuevo escándalo de presunta demanda por plagio

La actriz Florinda Meza se viralizó en los últimos días por protagonizar un video donde se le puede ver que presuntamente estaría molesta porque Shakira habría copiado el paso de la ‘chiripiorca’ en uno de sus temas musicales más recientes, se trataría de ‘Te Felicito’, canción que interpreta con Rauw Alejandro.

Desde que se filtró ese video que aparenta estar alterado, mucho se ha rumorado lo que sería una nueva posible nueva demanda para la cantante por un presunto plagio a unos movimientos muy particulares que realizaba ‘El Chavo del 8’ en el mencionado programa de televisión.

A través de las diversas redes sociales son muchos los comentarios que se han registrado tras asegurar que la colombiana habría plagiado los movimientos de la ‘chiripiorca’, y es que él los realizaba cuando veía cosas que le daban miedo y quedaba así hasta que le echaban agua en el rostro.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la intérprete de ‘La Tortura’ enfrentaría un caso de este tipo, de ser verdad, pues vivió una historia algo similar con el cantante Jerry Rivera por su tema musical ‘Amores como el nuestro’ que fue estrenado en el año 1992, y según habría sido vinculado en la canción ‘Hips don´t lie’ y que fue muy sonado por haber formado parte del Mundial de Alemania 2006.

A su vez, todo se aclaró más adelante porque la madre de Milán y Sasha había solicitado un permiso a Omar Alfanno, quien fue el encargado de componer la exitosa canción que rompió barreras en el mundo y actualmente sigue sonando.

En el año 2010 volvió a protagonizar otro escándalo con el tema que acompañó al mundial de fútbol para ese momento y que fue realizado en África, y es que además la ex pareja de Gerard Piqué tuvo que cancelar un convenio de 10 millones de euros para que así no la fuesen a demandar, tema legal que iba a proceder por Wilfrido Vargas y el tema ‘El negro no puede’.

A su vez, el mismo estaba inspirado en ‘Las Chicas del Can’, y que para ese entonces tuvo un gran reconocimiento por la fama que ellas llegaron a tener.

