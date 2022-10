Shakira con ojos llorosos preocupa a sus fanáticos y le dicen: “No le demuestres más a este personaje”

La cantante Shakira sorprendió a sus más de 76,4 millones de seguidores de la red social de la camarita luego de cantar parte de lo que será su más reciente canción. ‘Monotonía’ es el tema musical que se estrenará el próximo miércoles 19 de octubre junto a Ozuna, y con el transcurrir de los días ambos han ido mostrando lo que traerán.

Sin embargo, hubo algo que le atrajo la atención a los internautas y va más allá de la letra, y es que se logra ver a la colombiana cantando con sentimiento, al tiempo que su rostro aparenta tristeza y sus ojos están como cuando una persona desea llorar pero aguanta el llanto.

En menos de 24 horas el video superó los 32 mil comentarios de los usuarios de esta plataforma, muchos de ellos le manifestaron su apoyo, debido a que consideran que esta canción podría estar dirigida a Gerard Piqué, con quien duró 12 años y el pasado mes de junio llegaron a su fin.

A su vez, varios de ellos se enfocaron en los ojos de la madre de Milan y Sasha, quien presuntamente cantó desde el corazón y le pudo haber generado algún tipo de sentimiento por todo lo que llegó a vivir en algún momento determinado de su vida.

“Ningún ningún, fue culpa de él”, “Levanta la cabeza reina, que se te cae la corona”, “Ya no le cantes a ese wey, no vale la pena”, “Vieron sus ojos a punto de llorar?”, “Se arrepentirá de todo y ya es muy tarde”, “¿Alguien vio sus ojos? ya me dio dolor”, “Se nota que sale del alma y esos ojitos, Dios mío”, “Cuánta tristeza en tu rostro”, “Das siempre en el clavo”, “No sufras más, no le demuestres más a este personaje”, “Se le hacen agua los ojitos al cantar”, “Así estaba ella durante la grabación de este video”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

El video oficial de ‘Monotonía’ fue grabado en septiembre en España, momento en el que se generaron sospechas de algo más cuando solamente ella y el puertorriqueño se habían encontrado para trabajar juntos en su nuevo proyecto.

