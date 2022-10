Hijos de Shakira y Piqué habrían sido vistos jugando con Clara Chía Martí

El pasado mes de junio fue cuando Shakira y Gerard Piqué comenzaron a ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional luego de anunciar que tras 12 años de relación todo había llegado a su fin, momento en el que muchos aprovecharon para hablar de una presunta infidelidad.

Con el transcurrir de los meses las cosas parecieron ser ciertas porque el futbolista tiene un nuevo romance con Clara Chía Martí, y es que en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ revelaron nuevas imágenes porque los hijos de la colombiana y el español habrían sido vistos mientras jugaban con la persona con la que su padre dedica su vida amorosa.

“La casa en la que muchas veces vimos a Shakira con Piqué, pero que ahora disfruta Clarita y ella feliz con su futbolista y los hijos de la barranquillera”, mencionaron en el show mientras las imágenes rodaban.

Los comentarios en YouTube no se hicieron esperar, pues muchos consideran que todo ha sido muy rápido para ver a los menores de edad vinculados con la nueva pareja de su padre. No obstante, algunos mencionaron que la mujer que se puede apreciar en la imagen no sería Clara, pues diversos internautas dijeron que se trataría de la abuela de Milan y Sasha.

“Hay hombres que no se merecen ser padres”, “Qué horror, soy una chica de 20 y que feo hacerle eso a una madre”, “No hay mal que por bien no venga, todo vuelve”, “Es algo que tenía que pasar, pero, qué miserable el hombre ese”, “Esa es la madre de Piqué, se nota por el cabello y el porte”, “Ufffs, ese Piqué con la clara de huevo”, “Piqué está tan apresurado en involucrar a sus hijos con la nueva”, “En esta vida todo se paga, no tiene ni un poquito de respeto y consideración“, fueron algunas de las expresiones que generó la publicación.

Sin embargo, entre Piqué y la intérprete de ‘Te felicito’ ya habrían términos establecidos para el beneficio de los dos niños. Según algunos de los que revelaron en las redes, Gerard tendría prohibido que sus hijos compartan con su pareja, y es que de ser ciertas las imágenes que publicaron, pues ya serían un poco viejas.

