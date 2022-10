Gabriel Coronel: Desde la cama y con dolor habla del difícil momento que vive después de renunciar a ‘Mira Quién Baila’

Desde la cama y con dolor, Gabriel Coronel el exclusiva habla del difícil momento que vive después de que anoche, en la segunda gala y a segundos de haber debutado en la pista, le tocó renunciar a ‘Mira Quién Baila All Stars’.

Con la tranquilidad que le dio haberse tomado un año para reencontrarse y alimentar su vida espiritual, pero sin poder evitar sentirse frustrado, triste y con un gran bajón, Gabriel, quien se ha robado el corazón de su público no solo por ser guapo, sino por su simpleza, su don de buena persona, intenta entender que el esguince en tercer grado que se hizo ensayando para el reality de Univision y haber intentado bailar en la segunda gala, y empeorarse al tal grado de tener que renunciar es una prueba, un mensaje del universo.

Por eso está dispuesto a levantarse con más fuerza y para eso le hace, a través nuestro una promesa a su público que podrás leer o escuchar en el video el final de su propia boca.

-Corto el viaje, pero para que el viaje sea más largo, ¿por qué decidiste que era momento de cuidar tu salud?

Gabriel Coronel: Qué buena frase, arrancaste esta entrevista con el resumen de lo que ha sido mi vida es todos estas últimas 2 semanas… Entendí que hay que pensar en futuro, estamos todavía construyendo un camino, una carrera, sembrando semillas para un mejor venir, y parte de ese crecimiento es entender que hay rocas en tu camino que te van a hacer caerte, literal, y que debes levantarte, tomar decisiones con inteligencia, es lo mejor que puedo tener en este momento.

Entendiendo de que tengo mucha fe de que la vida me va a seguir dando oportunidades de poder conectar con millones de personas, y un público tan hermoso que me apoya, pero que para eso necesito estar al 100% para entregarlo todo como lo hago en cada paso. Me dolió mucho tomar la decisión, pero también fue una decisión tomada como bien lo dije, pensando en el público. La responsabilidad de nosotros, como artistas, siempre es entregar un buen show, y no estoy listo para hacerlo, no tengo la capacidad, entonces no me queda otra cosa más que abandonar.

Gabriel Coronel en MQB con muletas. Foto: TelevisaUnivision

–Comencemos desde el principio, te vimos en la primera gala lesionado, en primer momento no pudieron saber exactamente qué te había pasado porque estaba muy hinchado, ¿cuál es el diagnostico?

Gabriel Coronel: El diagnóstico hasta ahorita es un esguince de tercer grado, y es cuando los ligamentos que unen los huesos, que dan esa flexibilidad, se rompen. Hay 3 ligamentos principales y hay 2 de ellos que ya están rotos, no al 100%, pero sí cuarteados. No hubo fractura, un par de doctores, porque la verdad sí me he visto con varios, me han dicho que a veces hasta es mejor fracturarse y reparar el hueso, antes de tener este tipo de lesiones, pero me dice que puedo salir de esto al 100% con mucho cuidado y terapias. Es como muy desgastante el día a día, porque te exige, primero tener la pierna todo el tiempo arriba, entonces te obliga a estar acostado, en reposo, para uno que gran exigente de la vida pues estar en reposo, te lo juro, que es muy desafiante. Por otro lado, colocándole hielo cada hora, yendo a terapias a diario y sí creando conciencia. Hay mucho dolor, inflamación, está todo morado el pie, pero bueno es parte de lo que es.

-Cuando decides continuar hacia la segunda gala, ¿fue bajo tu responsabilidad o te aprobaron de que lo pudieras hacer?

Gabriel Coronel: Definitivamente no haría nada si el médico no me da alguna autorización, el canal no me dejaría hacer algo si no tienen una autorización de parte del médico… Qué sucedió, estaba tan hinchado la primera semana, que no se pudo hacer el MRI, que es el de los rayos X, como tenía bastante movilidad en el pie y fijo, me dijeron que podía moverlo pero con cuidado.

Empieza la música, ves las luces, la tarima, vives como un artista de verdad tiene que vivirlo, y es a plenitud y entrega total, dejando la conciencia un poco a un lado, cosa que no debería pasar, sucedió lo que sucedió. Creo que me exigí demasiado, el canal me lo dijo… Creo que me volví un poco loquito, en el sentido de que la salud va primero, entonces nada ahí yo dije: “Mira Gabriel, yo sé cómo te exiges, yo sé lo que tú eres, así que lo mejor es tomar esta decisión”.

Gabriel Coronel debió suspender su baile. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué sentiste en el momento en que das el giro y sientes el dolor que te dice: hasta aquí llegamos?

Gabriel Coronel: Fue una tención, fue un corrientazo que me dio desde el tobillo hasta la parte de arriba, la pierna, todo, y ahí me quedé como tenso, y fue para mí como un golpe, un grito, dije: No, ya para o sea hasta qué punto, entiendo la grandeza del show o la oportunidad de estar ahí y las ganas que tengo de estar ahí, pero definitivamente hay muchas otras cosas más importantes, que son la salud y todos lo sabemos.

-Es un mensaje también para el público de hay que saber detenerse, aunque estés en el momento más deseado.

Gabriel Coronel: El cuerpo es muy sabio, y a veces uno no lo quiere escuchar, pero realmente cuando uno aprecia y aprende a escuchar el cuerpo, creo que te va a ir mucho mejor en la vida, y no solamente a uno como artista, le pasa a cualquier persona que trabaje en una oficina y está horas y horas y estresado y el cuerpo te habla de mil maneras… Hay que aprender a escucharlo y aquí el cuerpo me estaba diciendo: “No puedes más, relájate”…

Creo que al final quedó como con la satisfacción de haberlo intentado una segunda semana, y que las cosas no se hayan dado, creo que un resultado muy positivo para mí también a nivel de esfuerzo y de garras, creo que al final el mensaje que uno está dando es de puedes darte la oportunidad de intentarlo, puedes esforzarte, pero si ya es no, lo mejor que aprendas a decir que no.

Así se veía el tobillo y pie de Gabriel Coronel después de la lesión en los ensayo de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

-Ya estás fuera de la competencia por una decisión valiente, de poner delante tu salud. Ahora que ya sabes que se terminó ese ciclo ¿qué piensas?

Gabriel Coronel: Me da un bajón, es un bajón muy grande, hay muchas cosas que suceden. Yo soy una persona muy espiritual y que entiende que la vida es más que lo que vemos en un presente, que somos almas, que venimos a crecer y tenemos grandes aprendizajes y hay un mundo infinito allá.

Estoy 100% seguro que esto que me pasó es un mensaje mucho mayor, es un mensaje de algo que voy a saberlo en un futuro, no sé si ahorita, sí mañana o en 10 años, ahí es donde viene la respuesta, pero aferrarse a veces a eso, sin vivir el duelo y el proceso de esta ruptura, no es fácil, definitivamente para mí quedar fuera de una competencia o de un proyecto que iban a ser 2 meses full trabajo, de crecimiento, de aprendizaje compartir con compañeros que están en un crew tan sabroso, como Univision. Lo digo con mucha propiedad, no por querer quedar bien con el canal, pero realmente son mi familia y llevamos 3 años sembrando un grupo familiar muy espectacular y estar fuera de ahí, te lo juro que me da un guayabo, como una tristeza muy grande.

Ese proceso de no solamente dejar de hacer eso, si no meterte en la cama y estar ahí mirando el techo, también en otro proceso de vivir dolores… No quiero ser fuerte, cuando realmente sentimentalmente me afecta, efectivamente sí fue un bajón, me da mucha tristeza. Tengo personas a mi alrededor que me llenan de mucho optimismo, tengo una marca se llama Vida, me consume mucho y me tiene muy contento, sacamos un nuevo producto que se llama Estrés y Ansiedad, que creo que es el que tengo que tomar ahorita, literal, pero si te da cierto down el hecho de tener que salir de un proyecto tan bonito como es este.

Gabriel Coronel en la gala. Foto: TelevisaUnivision

–Antes de esto te tomaste un tiempo para cultivar tu espíritu en el exterior, ¿crees que si esto te hubiera pasado antes de todo ese viaje espiritual que hiciste, lo hubieras tomando igual?

Gabriel Coronel: No, para nada, no hubiese tenido la calma y la paz que pude haber tenido en este proceso. Mis compañeros me lo comentan, el equipo de producción, que vieron a una persona que aprendió a valorar los espacios, que aprendió a exigirse para darle un respeto al público, para entregarse con sus compañeros. Más de uno me dijo, “Que caballero la forma en cómo asumiste y saliste, las palabras que dices”… Otros me decían, “Yo hubiese estado encabronado, hubiese estado súper molesto, me hubiese ido, hubiese armando drama, para nada”.

Gabriel Coronel ahora es una persona que gracias a ese crecimiento espiritual y a ese viaje de encuentro personal y crecimiento personal, se convirtió en una persona que aprendió a valorar los espacios. Aprende a agarrar la grandeza, de la pequeñez la grandeza, creo que eso te hace mucho más grande. Soy un artista que en cada momento ha entendido que la vida es muy larga para uno vivir y seguir creciendo, así que no me queda otra cosa que salir dentro de este gran drama y problema, salir por la puerta grande y con el pecho en alto, sabiendo que en un futuro vienen cosas más maravillosas.

–¿Qué le dices al público que por un lado te va a extrañar y por el otro puede ver que a una persona exitosa ,que admira, que también se cae y encuentra la forma de levantarse?

Gabriel Coronel: Diste en el clavo y me robaste el mensaje, yo creo que mi mensaje hacia el público es entender que somos humanos, es que valoren el lado humano de todo lo que vivimos, el día a día. No somos intangibles, no somos irrompibles, somos personas con sensibilidades, con grietas, con errores, con esta humanidad que nos construye, y es lo que yo siempre he tratado de conectar con mi público. De ser una persona muy transparente, muy honesta, que quiere que lo valore por las caídas y sobre todo por las levantadas. Ahora es un compromiso y se los digo a todo mi público: tengo un compromiso con ustedes de volver a un proyecto nuevo, a un nuevo camino con mucha más fuerza y que digan ahí está, ahí está mi caballo, ahí está mi Gaby dándolo todo, y dejándonos en alto.

Yo tengo 15 años ya de carrera donde he vivido en muchos países, he hecho cine, televisión, teatro, series, películas, música, conducción ,y han visto a un ser humano que crece, entonces mi público es una familia, que hemos crecido juntos, que siempre estaba ahí para ellos, para darles mi verdad, para que me acompañen y sepan que ahí hay un guerrero entregándolo todo… Decirles que gracias por creer en mí para este proyecto, y que aquí tienen un ser humano que lo va a entregar todo para seguirle dando arte.

NO TE PIERDAS LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Gabriel Coronel: El momento en el que se lastima bailando y debe renunciar

•Mira Quién Baila All Stars: La lesión de Gabriel Coronel podría dejarlo ¿fuera?

•Gabriel Coronel: Así fue el accidente que sufrió en ‘Mira Quién Baila All Stars’